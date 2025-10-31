A fiscalização foi motivada por denúncias que apontavam desmatamento e ocupações indevidas na área, que é uma Unidade de Conservação Municipal com 42,7 hectares de remanescente de Mata Atlântica

Operação da CPRH demole construções irregulares na Mata do Frio, em Paulista (Reprodução/CPRH)

Uma operação coordenada pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) nesta quarta-feira (29), resultou na demolição de construções irregulares e na interrupção de atividades ilegais dentro da Mata do Frio, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. A ação contou com o apoio da Prefeitura do município, do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e do 17º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

De acordo com a CPRH, a fiscalização foi motivada por denúncias que apontavam desmatamento e ocupações indevidas na área, que é uma Unidade de Conservação Municipal com 42,7 hectares de remanescente de Mata Atlântica.

Durante a vistoria, os agentes constataram a supressão de vegetação nativa e o início de obras de alvenaria sem qualquer tipo de autorização ambiental. Como medida imediata, as estruturas foram demolidas.

Segundo o órgão ambiental, não havia responsáveis identificados no local no momento da operação. A ação teve como objetivo impedir o avanço de novos danos ambientais e garantir a preservação da área protegida, situada no bairro de Jardim Paulista Baixo.

A CPRH classificou as infrações como graves e ressaltou que os responsáveis, quando identificados, estarão sujeitos a sanções previstas na legislação ambiental.

O diretor de Fiscalização Ambiental da CPRH, Maviael Torchia, destacou que a atuação integrada entre diferentes instituições é essencial para conter o avanço do desmatamento.

“A integração nas ações de combate ao desmatamento é fundamental para evitar novas ocupações irregulares e assegurar a preservação da Mata do Frio, uma área de grande relevância ecológica para a região”, afirmou.

