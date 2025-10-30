Pernambuco receberá 15 centros culturais e lança novo edital para artistas

Raquel Lyra assina a ordem de serviço para construção simultânea de 15 Centros de Artes e Esportes Unificados da Cultura (CEUs da Cultura) (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

Pernambuco receberá 15 Centros de Artes e Esportes Unificados da Cultura (CEUs da Cultura). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (30) pela gestão estadual. Além disso, o governo do estado assinou o Termo de Execução Cultural (TEC) que garante a implementação do Edital de BuscaAtiva - PNAB Pernambuco 2025, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Os lançamentos somam mais de R$ 30 milhões, com recursos do governo federal por meio do Novo PAC.

Os CEUs da Cultura serão construídos em 15 municípios: Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Itapissuma, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Paudalho, Petrolina, Arcoverde, Buíque, Serra Talhada, Custódia, Floresta e Petrolândia.

As obras serão executadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e têm previsão de conclusão em cinco meses. Após finalizadas, as estruturas ficarão sob a responsabilidade das prefeituras.

Os centros vão reunir espaços para atividades de arte, esporte, lazer e formação cultural. De acordo com o governo, a prioridade é atender áreas com baixo índice de desenvolvimento humano.

Durante o evento, também foi assinada a execução do Edital de Busca Ativa - PNAB Pernambuco 2025, parte da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. A ação terá investimento de R$ 1,19 milhão e vai contemplar 45 municípios com oficinas, ações formativas e balcões de atendimento para orientação a artistas e coletivos culturais.

As atividades do edital serão distribuídas por todas as regiões do estado, com um total de 86 ações previstas até 2025.

“Nós entregamos, hoje, a autorização para o início das obras dos CEUs da Cultura em 15 cidades pernambucanas, que vão da Região Metropolitana até o Vale do São Francisco. Essas 15 cidades receberão o equipamento, financiado pelo Governo Federal, em uma parceria com o Governo do Estado. Somos o primeiro estado do Brasil que, em um único lote, coloca as 15 unidades dos CEUs para terem as obras realizadas. Além disso, possibilitamos a profissionalização da nossa economia criativa, junto com os agentes de produção cultural”, destacou a governadora Raquel Lyra.

