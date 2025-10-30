Beto Lago: 'Diretoria deveria aproveitar saída de Daniel Paulista e iniciar a limpa no departamento de futebol'

Recife, PE, 25/10/2025 - SPORT X MIRASSOL - Na noite deste sábado(25), a equipe do Sport recebeu a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Ilha do Retiro. Daniel Paulista (Rafael Vieira)

Faz a limpa

A saída de Daniel Paulista do comando do Sport era apenas uma questão de tempo. As duas últimas entrevistas coletivas já deixaram claro o incômodo do treinador — com o desempenho em campo e, sobretudo, com o ambiente interno. Daniel parecia cansado. Cansado de remar contra a maré de um elenco limitado, de um futebol sem convicção e de uma estrutura que, há tempos, se repete em erros e personagens. Muitos afirmam que o técnico errou ao trocar o projeto sólido do Remo pelo caos rubro-negro. Talvez. Mas também é verdade que, dentro do possível, Daniel conseguiu dar um mínimo de padrão ao time. Os números mostram um quadro mais digno, embora ainda insuficiente: em 19 jogos, apenas duas vitórias, nove empates e oito derrotas, aproveitamento de 26,31%, com 17 gols marcados e 28 sofridos. Ainda assim, desempenho superior aos de Pepa e António Oliveira. Sua saída se tornou o primeiro passo de uma reestruturação. César Lucena vira interino, mas o clube precisa, com urgência, de um novo olhar para 2026: o executivo Thiago Gasparino e o diretor Enrico Ambrogini deveriam encerrar o ciclo. O presidente Yuri Romão também precisa agir com coragem, rever tudo (departamento médico, a preparação física, os analistas). O Sport precisa ser arejado. Cortar os vícios que o prendem ao passado. A diretoria deve aproveitar esse momento para iniciar uma limpa no departamento de futebol. E a hora é agora.

Custos e instabilidades: Sport acumula dez técnicos sob gestão de Yuri Romão

As renovações de Rafael Thyere e Igor Cariús são a cara do Sport recente: decisões baseadas em conforto, não em rendimento. Daniel Paulista, que já tinha uma lista de dispensas para 2026, não deve ter aprovado. E com razão. Nenhum dado técnico ou desempenho em campo sustenta novos contratos. O clube insiste em confundir “gratidão” com “gestão”. Renovar por gratidão é o atalho mais rápido para repetir os mesmos erros.

Desafios e Superações

Hoje, às 17h, na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega, no Recife Antigo, lanço meu novo livro, “Desafios e Superações”, que conta a trajetória inspiradora do médico ortopedista Romeu Krause e do ITORK. Romeu foi jogador da base e médico do Náutico, sendo um grande amigo da imprensa esportiva. Sua história mistura medicina, esporte e superação — e mostra como dedicação e humanidade podem andar lado a lado. Espero vocês para celebrar essa caminhada que ultrapassa o campo e chega ao coração do futebol pernambucano.

Bate-chapa no Náutico

Haverá bate-chapa na eleição do Clube Náutico. O atual presidente, Bruno Becker, tentará a reeleição ao lado de Roberto Andrade. A oposição virá com Pablo Vitório na presidência e Gilberto Elias Kabbaz Júnior como vice. A disputa é saudável: provoca o debate, faz o clube se olhar no espelho e permite avaliar o que deu certo e o que não. Mas é preciso maturidade. Que seja uma eleição de ideias e projetos, não de egos e acusações vazias. O Náutico vive um momento decisivo e precisa de lideranças que saibam pensar além das arquibancadas. O clube clama por um futuro menos turbulento e mais profissional.