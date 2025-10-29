Trump diz que Israel agiu corretamente ao retaliar o Hamas

"Eles mataram um soldado israelense. Eles devem revidar quando isso acontece", disse Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, chega para um jantar especial oferecido em sua homenagem e em homenagem a líderes estaduais pelo presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, no hotel Hilton Gyeongju, em Gyeongju, em 29 de outubro de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) ( AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (29) que Israel fez bem em atacar a Faixa de Gaza em retaliação à morte de um soldado israelense pelo Hamas. As declarações foram dadas a jornalistas em Gyeongju (Coreia do Sul onde Trump participa da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

"Eles mataram um soldado israelense. Eles devem revidar quando isso acontece", disse Trump, ao justificar a resposta militar ordenada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, após a violação do cessar-fogo firmado com o grupo palestino.

O republicano acrescentou que o acordo de trégua, estabelecido para permitir a devolução de reféns dos ataques de 7 de outubro de 2023, tem mostrado "sinais de desgaste", e também procurou minimizar o peso do Hamas nas negociações, ao afirmar que o grupo "é uma parte muito pequena do processo geral de paz no Oriente Médio". Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.