Moradores reúnem dezenas de corpos em praça após megaoperação mais letal da história do Rio

Estima-se que cerca de 50 corpos tenham sido retirados da região conhecida como mata da Vacaria; número oficial de mortes deve aumentar

Estima-se que mais de 50 corpos foram levados à praça (Reprodução/Raull Santiago via Instagram)

Ao longo da manhã desta quarta-feira (29), moradores do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, transportaram dezenas de cadáveres até a Praça São Lucas, no centro da comunidade, após megaoperação da polícia.

Estima-se que cerca de 50 corpos tenham sido retirados da região conhecida como mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia — área onde ocorreram os confrontos mais intensos entre policiais e traficantes. De acordo com o portal 'O Globo', o silêncio predomina no local, interrompido apenas pelos que se aproximam na tentativa de reconhecer familiares ou vizinhos entre os mortos.

A movimentação começou ainda na madrugada. Por volta das 3h, uma fileira de corpos cobertos por lonas azuis e pretas já se formava na praça. Com o passar das horas, mais cadáveres foram trazidos — muitos em caçambas de caminhonetes — e depositados lado a lado, por iniciativa dos próprios moradores. À medida que o dia amanhecia, o número de corpos aumentava, e, por volta das 7h30, novos veículos ainda chegavam ao local.

Em vídeo gravado na praça e compartilhado nas redes sociais, moradores relatam que entre os mortos estaria um homem que teria se rendido antes de ser executado. Também é possível ouvir parentes procurando familiares entre os mortos.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) disse na terça-feira, 28, que a megaoperação das polícias Civil e Militar do Estado, com apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro, contra integrantes do Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha havia deixado 64 mortos - destes, quatro eram policiais.

Não há a confirmação de que os corpos localizados na Serra da Misericórdia constam nesse número ou se são outros, o que elevaria muito o número de mortos. Relatos apontam que outros corpos estão sendo encontrados por moradores. Com informações do Estadão Conteúdo.