Funcionário é demitido por suspeita de importunar sexualmente adolescente em Carrefour no Recife

Caso aconteceu no bairro da Torre, na Zona Norte da capital, e foi denunciado pela mãe da vítima

Caso foi levado para a Delegacia da Mulher, no Recife (Foto: Reprodução))

Um funcionário do supermercado Carrefour do bairro da Torre, Zona Norte do Recife, foi denunciado por importunação sexual contra um adolescente de 15 anos - ocorrida por um dentro do estabelecimento, no último sábado (26). A autora de denúncia foi a mãe do jovem e, segundo ela, o fato ocorreu quando o rapaz foi ao banheiro do supermercado.



De acordo com a mulher, o suspeito entrou no banheiro logo depois do filho dela e foi em direção ao mictório que o menino estava usando. O adolescente relatou para a mãe que o homem se aproximou dele e insinuou que tinha o intuito de ter uma relação sexual. O jovem o confrontou e em seguida saiu em direção à porta do banheiro.



O advogado Guilherme Monteiro, que representa a vítima, relata que o episódio ocorreu no momento em que a mãe havia ido comprar um sorvete no supermercado e deixou o filho ir ao banheiro sozinho. “No banheiro do Carrefour, esse rapaz foi diretamente no menor, chegou do lado dele e começou a olhar as partes íntimas dele e mordeu os lábios”, conta. Monteiro ainda relatou que o suspeito tentou fugir correndo, mas foi pego por outras pessoas que estavam dentro do supermercado.

No entanto, outro funcionário do local pediu para que o homem fosse liberado e se dirigisse junto com o menino e a mãe para o setor administrativo.



No mesmo dia, a mãe da vítima decidiu registrar um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher, que estava funcionando em regime de plantão. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos e mais informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos.



Segundo o advogado, a vítima deverá passar por sessões de terapia para lidar e entender melhor o caso. O suspeito já foi identificado pela polícia.

Em nota, o Carrefour informou que demitiu o funcionário, que deixou o local no dia do corrido "sem permissão de sua chefia (enquanto o suporte era dado aos denunciantes) e não ter voltado para trabalhar no dia seguinte".

"A rede reitera o repúdio a qualquer tipo de assédio ou conduta que viole a dignidade humana ou valores da companhia", finaliza a nota.