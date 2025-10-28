Acidente ocorreu no Km 410 da rodovia; mulher de 40 anos foi socorrida em estado grave para o Hospital Eduardo Campos

Motociclista fica em estado grave após colisão com carro na BR-232, em Serra Talhada (Ascom PRF)

Uma mulher de 40 anos ficou gravemente ferida após a motocicleta que conduzia colidir com um carro na manhã desta terça-feira (28), no Km 410 da BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 8h.

Testemunhas relataram que o carro acessava a rodovia no momento em que atingiu a motocicleta que trafegava pela pista.



A motociclista foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e encaminhada ao Hospital Eduardo Campos (HEC), em Serra Talhada.



Segundo a corporação, a vítima apresentava indícios de traumatismo cranioencefálico (TCE), sangramento no ouvido e ferimentos na perna direita.



O condutor do automóvel não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi normal, descartando a presença de álcool no organismo.

