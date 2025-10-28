° / °
Vida Urbana
Incêndio

Homem morre carbonizado em incêndio na residência em Pesqueira, no Agreste

O caso aconteceu durante a madrugada de segunda (27), no bairro de Pedra Redonda, na Cidade de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco

Carlos Eduardo da Silva

Publicado: 28/10/2025 às 07:42

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. /Foto: Reprodução/PCPE

Um homem, de 43 anos, identificado como Jansen Willian Maciel de Melo, morreu carbonizado durante um incêndio ocorrido na própria residência na Rua Manoel Borba, no bairro de Pedra Redonda, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, na madrugada de segunda-feira (27).

O corpo foi encontrado em um dos cômodos da casa, que ficou completamente destruído pelas chamas.

Testemunhas relataram à Polícia que a vítima era conhecida na vizinhança por fazer uso frequente de bebidas alcoólicas e já havia tentado colocar fogo na própria casa em uma outra ocasião.

A cena foi isolada pela Polícia Militar até a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil. Após perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

O caso foi registrado, inicialmente, na 15ª Delegacia Seccional de Belo Jardim, como 'incêndio e morte a esclarecer sem indício de crime'. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", destacou a PCPE em nota.

Agreste de Pernambuco , Homem carbonizado , Pesqueira , polícia civil
