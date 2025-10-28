Vídeo: Megaoperação no Rio mira traficantes do Comando Vermelho; bandidos reagem com drones

A operação prendeu, até o momento, 17 pessoas

Megaoperação no Rio mira traficantes do Comando Vermelho; bandidos reagem com drones (Foto: Reprodução)

Uma megaoperação no Rio de Janeiro com 2,5 mil policiais civis e militares é realizada nesta terça-feira (28), nos complexos do Alemão e da Penha, para tentar prender integrantes do Comando Vermelho (CV).

Dois homens foram presos e um fuzil apreendido, logo na chegada dos agentes pela Rua Uranos, que dá acesso ao complexo da Penha. Segundo o Governo do Rio de Janeiro, emrepresália, criminosos usaram drones para atacar policiais que faziam parte da operação no Complexo da Penha.

"A Operação Contenção visa capturar lideranças criminosas do Rio e de outros Estados e combater a expansão territorial do Comando Vermelho. Os dois complexos abrigam 26 comunidades", disse a Polícia Civil do Rio. Até o momento, a operação prendeu 17 pessoas.

A ação, que também conta com o apoio de promotores do Ministério Público Estadual, foi deflagrada a partir de mais de um ano de investigação e mandados de busca e apreensão e de prisão obtidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

"Ao longo do dia, serão cumpridos os mandados de prisão e de busca e apreensão, obtidos na Justiça após investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes", disse a Polícia Civil do Estado.

Policiais militares do Comando de Operações Especiais e das unidades operacionais da PM da capital e região metropolitana participam das ações.

Já a Polícia Civil mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da CORE, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.

"Estamos atuando com força máxima e de forma integrada, para deixar bem claro que quem exerce o poder é o Estado. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado", disse, por meio de nota, o governador Cláudio Castro.

A Operação Contenção é reforçada com tecnologia avançada, incluindo drones, dois helicópteros, 32 blindados terrestres, 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM e ambulâncias para resgate.