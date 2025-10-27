"Ela foi uma guerreira": diz mãe da cantora Vanessa Rios ao se despedir

Velório da cantora Vanessa Rios, no Cemitério Memorial Guararapes (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A cantora Vanessa Rios está sendo velada no Cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, em uma cerimônia aberta ao público que seguirá por 24 horas, até a cremação marcada para as 16h desta terça-feira (28). Familiares, amigos e fãs estão se fazendo presente para se despedir da artista, que faleceu no último fim de semana após uma longa luta contra o câncer.

Segundo a mãe da cantora Ana Nelma, a Vanessa sempre foi movida por sonhos e pela vontade de realizá-los. Desde menina, demonstrava vocação para a música e não mediu esforços para alcançar o que desejava. “Tudo o que ela quis, correu atrás e conseguiu. O sonho dela era ser cantora, e ela realizou”, contou.

Ana conta que durante toda a luta contra o câncer, Vanessa nunca desanimou “É assim que quero que as pessoas guardem a imagem dela”, disse Ana Nelma.

A despedida também reuniu fãs que acompanharam a trajetória da artista desde o início. Entre eles estava Luzinete Maria da Silva, 51 anos, dona de casa, que compareceu ao Memorial Guararapes acompanhada da filha. “Acompanho Vanessa há muitos anos, desde a época de outras bandas. Ia para os shows, conhecia o trabalho dela de perto. Agora fica só a saudade”, contou.

A mãe recordou ainda o período mais difícil da vida das duas, quando ambas enfrentaram o câncer ao mesmo tempo. “Foi horrível, porque nem eu podia cuidar dela, nem ela de mim. Mas conseguimos superar. Deus me deu mais um tempo para que eu pudesse cuidar da minha filha. Ela foi muito forte, uma verdadeira guerreira”, afirmou.

Segundo Ana Nelma, Vanessa já havia vencido o câncer há cinco anos, mas a doença retornou de forma agressiva. Mesmo diante das dificuldades, a cantora manteve a esperança e chegou a gravar músicas para um novo projeto solo. “Ela já tinha tudo pronto para essa nova fase, mas o Papai do Céu quis que ela continuasse cantando, só que em outro palco”, disse a mãe.

O velório está sendo abertos, por decisão da familia, para que todos pudessem se despedir. Para a mãe, a despedida pública é uma forma de retribuir o amor que a filha recebeu em vida. “Ela sempre foi muito querida, muito próxima do público. E eu sei que ela gostaria disso, de ver as pessoas reunidas, lembrando dela com carinho”, afirmou.

Ana Nelma deixou uma mensagem a quem enfrenta batalhas semelhantes. “Essa doença é dura, mas a gente precisa lutar, ter fé, acreditar que é possível vencer. A Vanessa nunca desistiu, e é isso que ela ensina a todos: seguir em frente, com coragem, mesmo quando o caminho é difícil.”