Mulher é agredida e mantida em cárcere privado com os filhos em Serra Talhada, no Sertão

Polícia Militar de Pernambuco (Foto: Divulgação)

Uma mulher foi vítima de agressões físicas e mantida em cárcere privado junto aos quatro filhos, na madrugada desta segunda-feira (27), no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações da Polícia Militar, o efetivo do 14º Batalhão foi acionado por volta das 0h44 para verificar uma ocorrência de violência doméstica. No local, testemunhas e uma das filhas do casal informaram que o homem havia trancado a esposa e os filhos dentro de casa, e que a mulher estava sendo espancada.

A filha relatou ainda que as agressões eram recorrentes e presenciadas pelos filhos e vizinhos. Segundo ela, o pai é usuário de drogas e costumava levar outras pessoas para consumir entorpecentes dentro da residência.

Durante a ação, os policiais insistiram para que a vítima abrisse a porta. Ao atender, a mulher apresentava marcas de agressão no rosto e pelo corpo. O suspeito, ao perceber a chegada do efetivo, fugiu pulando muros de casas vizinhas.

Ainda conforme a PM, a mulher negou as agressões e as denúncias feitas pelas crianças, optando por não registrar queixa formal na delegacia.

O acusado, que já possui passagens pelo sistema prisional, segue foragido e ainda não foi localizado. Em nota, a PM informou que um boletim de ocorrência foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil local para serem tomadas as providências cabíveis.