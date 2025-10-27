Confira novo edital do processo seletivo para escolas técnicas estaduais

Após a polêmica envolvendo a divulgação do sistema de sorteio para o processo seletivo para Escolas Técnicas Estaduais (ETEs), a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE-PE) relançou o edital para ingresso nas ETEs. Inscrições começam nesta sexta (31)

Serão ofertadas 9.891 vagas em 29 cursos técnicos na forma de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, em jornada integral, nas 56 ETEs em todo o Estado (Foto: SEE-PE)

A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE-PE) relançou o edital do processo seletivo para Escolas Técnicas Estaduais (ETE). A divulgação aconteceu no sábado (25), um dia após o Governo recuar e reestabelecer as provas de admissão como meio de ingresso nas ETEs, diante da má repercussão do anúncio da mudança do processo para sorteio.

Serão ofertadas 9.891 vagas em 29 cursos técnicos na forma de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, em jornada integral, nas 56 ETEs em todo o Estado.

Alguns dos cursos técnicos ofertados são Administração, Logística, Farmácia, Desenvolvimento de Sistemas, Nutrição e Dietética, Redes de Computadores, Segurança do Trabalho e Teatro. Candidatos que não dispuserem de acesso à internet podem efetuar a inscrição nas ETEs, de segunda a sexta, das 10h às 12h.

Edital

O novo edital prevê o período de inscrição a partir do dia 31 de outubro até 7 de novembro. Os alunos interessados devem se inscrever no pelo site www.educacao.pe.gov.br. Candidatos que não dispuserem de acesso à internet podem efetuar a inscrição nas ETEs, de segunda a sexta, das 10h às 12h. Toda a documentação necessária está disponível aqui.

As provas objetivas de admissão devem ser realizadas do dia 11 a 21 de novembro. O período de revisão das provas e recursos da prova será nos dias 25 e 26 de novembro.

A primeira classificação do resultado geral sairá no dia 2 de dezembro. Os primeiros aprovados poderão se matricular a partir do dia 3 de dezembro, até o dia 9.

O edital estabelece que 80% das vagas deverão ser ocupadas prioritariamente por estudantes que cursaram integralmente os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) em escolas públicas. Destas, 50% deverão ser ocupadas prioritariamente por estudantes oriundos de famílias com renda bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita.

Confira outras datas do processo:

Segunda classificação (1.º remanejamento): 11/12/2025

Período de matrícula – segunda classificação: 12 e 15/12/2025

Terceira classificação (2.º remanejamento): 17/12/2025

Período de matrícula – terceira classificação: 18 e 19/12/2025

Início das aulas: 03/02/2026