Parque Dona Lindu recebe ação gratuita voltada à saúde e ao meio ambiente no sábado (25)

Entre os destaques da 2º edição do "Dia do Cuidar" estão a distribuição de mudas e debate com nutricionista sobre alimentação saudável

Green Paperless promove a segunda edição do projeto social "Dia do Cuidar" (Foto: Divulgação)

Uma manhã repleta de cuidados com a saúde, natureza e promoção do bem-estar. É com esse objetivo que a Green Paperless promove a segunda edição do projeto social “Dia do Cuidar”. Gratuito e direcionado para a população pernambucana, o evento acontecerá no sábado (25/10), das 8h às 12h, no Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife.

Na ocasião, os presentes poderão tirar dúvidas sobre alimentação saudável, participar de aulas de ginástica funcional, verificar a taxa de glicose e aferir a pressão cardíaca com o apoio de enfermeiras e muito mais. Ainda, para os pequenos, haverá atividades recreativas.



“Somos uma empresa que nasceu com o propósito de levar mais sustentabilidade para a saúde. Unimos essas duas vertentes e criamos o Dia do Cuidar”, comenta Genilson Cavalcante, CEO da Green Paperless.

Além dos cuidados com a saúde, a ação abordará ações direcionadas à preservação do meio ambiente.

“Vamos disponibilizar um ponto de coleta para eletrônicos inutilizados, garantindo o encaminhamento adequado para reciclagem. E, como agradecimento aos participantes ajudarem com essa causa, serão entregues de sementes e mudas de plantas, símbolos de renovação e de um futuro verde”, finaliza Cavalcante.



Data: 25 de outubro 2025

Horário: 8h às 12h

Local: Parque Dona Lindu (Avenida Boa Viagem, s/n, Boa Viagem)

Entrada: Gratuita

