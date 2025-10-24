Seis eventos provocam mudanças de trânsito no Recife, no fim de semana

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou esquemas especiais por causa de seis eventos que serão realizados, em diferentes pontos da cidade

Agentes da CTTU estarão nos locais para orientar os motoristas (Foto: CTTU)

Motoristas devem ficar atentos para mudanças de trânsito no fim de semana.

No sábado (25), estão programados a 1ª Caminhada e Corrida da Paróquia Nossa Senhora das Graças, o Treinão Moura Dubeux Recife, a 42ª CICORRE – Etapa Rua da Aurora e o evento cultural gratuito Panela Jazz.

No domingo (26), será a vez da II Corrida Centenário da Avenida Boa Viagem e da BSW Run.

Sábado

No sábado (25), ocorre a 1ª Caminhada e Corrida da Paróquia Nossa Senhora das Graças terá largada às 5h45, no Parque das Graças.

Os atletas seguirão pela Ponte da Capunga, Avenida Beira-Rio, Rua Marcos André, Rua José Bonifácio, Rua João Tude de Melo, Rua Abelardo Carneiro Leão, Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, Avenida Rui Barbosa e Rua Amélia, retornando ao Parque. Em função do evento, a Ponte da Torre ficará totalmente interditada, em ambos os sentidos, das 6h às 7h.

Às 6h, tem início o Treinão Moura Dubeux Recife, com largada na Avenida Engenheiro José Estelita, próximo ao Parque da Resistência Leonardo Cisneiros. Os corredores seguirão pela Avenida do Sol, retornam para a Avenida Engenheiro José Estelita, passam pela Avenida Saturnino de Brito, percorrem o trecho inicial da Ponte Governador Paulo Guerra, voltam pela Avenida Saturnino de Brito e finalizam na Avenida Engenheiro José Estelita, no ponto de partida.

Na parte da tarde, às 16h30, será a vez da 42ª CICORRE – Etapa Rua da Aurora. Os atletas terão largada na própria Rua da Aurora, nas proximidades do cruzamento com a Rua João Lira, e seguirão pela Ponte do Limoeiro, Avenida Militar e Cais do Apolo, até a Ponte Buarque de Macedo, de onde retornarão pelo mesmo percurso até o ponto de partida. Na prova de 10 km, os corredores realizarão o trajeto duas vezes.

Fechando a programação do sábado, às 17h, o Poço da Panela receberá o Panela Jazz, evento cultural gratuito que reunirá apresentações musicais, performances, feira de artesanato e gastronomia local. As interdições terão início às 7h e ocorrerão na Estrada Real do Poço, a partir da Praça Professor Antônio Figueira; na Rua Luiz Guimarães, entre as Ruas dos Arcos e Irmã Maria da Paz; e na Rua Álvaro Macêdo, a partir da Rua Irmã Maria da Paz. O acesso à Igreja do Poço da Panela poderá ser feito pela Rua dos Arcos ou pela Rua Marquês de Tamandaré. Apenas os moradores da área terão acesso às ruas interditadas.

Domingo

No domingo (26), a II Corrida Centenário da Avenida Boa Viagem abrirá a programação. O percurso terá largada no Parque Dona Lindu, seguirá pela Avenida Boa Viagem até a Avenida Brasília Formosa, alcançará a rotatória em Brasília Teimosa e retornará ao ponto de partida. Devido ao evento, a Orla terá uma obstrução total no trecho entre a Rua Armindo Moura e a Pracinha de Boa Viagem. A partir desse ponto, os atletas seguirão exclusivamente pela faixa da direita, permitindo o fluxo de veículos pela faixa da esquerda.

Encerrando a programação do fim de semana, a BSW Run terá largada às 6h, na Avenida Afonso Olindense. Os corredores passarão pela Praça da Várzea, Rua Amaro Gomes Poroca, Rua Acadêmico Hélio Ramos, Rua Mário Campelo, Rua João Francisco Lisboa, Rua Barão de Muribeca, Rua Azeredo Coutinho, Rua Mendes Martins e Rua Dona Maria Lacerda, retornando pelo mesmo percurso até o ponto de partida. A operação contará com seis agentes de trânsito e tem previsão de conclusão às 10h.

A CTTU orienta que os condutores planejem seus deslocamentos, utilizem rotas alternativas e fiquem atentos à sinalização temporária instalada para a realização dos eventos.

