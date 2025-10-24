Idosos são mortos a facadas após discussão de vizinhos em Araripina, no Sertão

O crime aconteceu no inicio da noite de quinta-feira (23), na Rua Daniella Perez, em Vila de Jurema; uma terceira pessoa ficou ferida durante o ataque

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um casal de idosos foi assassinado na noite desta quinta-feira (23) após uma discussão entre vizinhos na Vila Jurema, em Araripina, no Sertão de Pernambuco. As vítimas foram identificadas como Maria das Graças Matos Feitoza, de 64 anos, e Antônio Feitosa Silva, de 63 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 18h30, na Rua Daniella Perez. O suspeito, Damião Rodrigues da Silva, de 55 anos, teria se irritado com o barulho e com o consumo de bebidas alcoólicas por parte das vítimas e de outros moradores.

Durante a discussão, Damião atacou o casal com um pedaço de pau e, em seguida, utilizou uma faca para golpear as vítimas. Maria das Graças e Antônio Feitosa morreram antes da chegada do socorro. Um homem de 57 anos, que também foi ferido durante a confusão, conseguiu sobreviver e foi socorrido por familiares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araripina.

Após o crime, moradores tentaram linchar o suspeito, que sofreu ferimentos leves e se refugiou em casa. A Polícia Militar chegou ao local e impediu a agressão, conduzindo Damião Rodrigues à Delegacia de Araripina.

O caso foi registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio e está sendo investigado pela 200ª Delegacia de Araripina. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o autor foi autuado em flagrante delito e encaminhado para audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.