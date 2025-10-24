Derrota do Palmeiras em Quito não abala Abel: "90 minutos no Allianz é muito tempo"

Palmeiras perdeu por 3 a 0 para a LDU, quinta-feira (23), em Quito, no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras)

A derrota do Palmeiras por 3 a 0 para a LDU, nesta quinta-feira, em Quito, no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, não abalou a confiança do técnico Abel Ferreira em conseguir a classificação para a final semana que vem em São Paulo.

"Temos 90 minutos no Allianz Parque. E 90 minutos é muito tempo. Hoje damos os parabéns ao nosso adversário porque foram melhores O Palmeiras não esteve em sua média. Eu acredito que é possível em nossa casa fazer o mesmo número de gols de hoje ou mais", disse o treinador português em entrevista coletiva.

Abel apontou o fraco desempenho palmeirense no primeiro tempo como o responsável pela derrota. "Demoramos muito para entrar no jogo, mas isso não tira o mérito do nosso adversário, que entrou muito forte. Não é a primeira vez que uma equipe brasileira sofre aqui na altitude. A LDU estava no grupo do Flamengo na primeira fase, eliminou Botafogo e São Paulo...não foi falta de aviso."

Apesar dos 3 a 0 e da má atuação, Abel apontou que o Palmeiras criou pelo menos cinco oportunidades para marcar. "No dia em que não fizemos um bom jogo criamos chances e poderíamos ter feito um ou dois gols", afirmou o técnico. "Foi uma derrota dura, pesada, mas se existe uma equipe que pode reverter um resultado desse é a nossa."