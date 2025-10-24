Ministro Toffoli se emociona e chora durante sessão do STF
O ministro foi homenageado pelo presidente do STF Edson Fachin
Publicado: 24/10/2025 às 07:27
Ministro Toffoli se emociona e chora durante sessão do STF (Foto: Reprodução/TV Justiça)
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli chorou durante sessão, nessa quinta-feira (23), ao ser homenageado pelos colegas pelos 16 anos de sua posse na corte.
Toffoli, que participava de forma remota da sessão, foi visto tentando conter o choro, com voz embargada, após o presidente do STF, Edson Fachin, falar sobre a trajetória do ministro.
“Há dezesseis anos, o eminente ministro Dias Toffoli tomava posse neste Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência tem contribuído imensamente para o fortalecimento da jurisdição constitucional em nosso país, com decisões tomadas em momentos de turbulência e de risco à democracia”, declarou Fachin.
Em resposta ao presidente da Corte, Toffoli agradeceu as palavras de Fachin, ainda tentando conter o choro.
“As suas palavras muito me emocionam. Aprendi na vida que não podemos deixar a emoção envelhecer”, respondeu o ministro.
Toffoli ainda ressaltou o peso do cargo, homenageando ministros que já passaram pela cadeira no STF.
“Nós, que estamos nestas cadeiras, sabemos a dimensão delas. É com muito orgulho que me emociono lembrando do meu predecessor, ministro Sepúlveda Pertence, e da amiga que foi amiga de vida. Honrar essa cadeira é continuar honrando a Justiça e a magistratura do Brasil”, afirmou.