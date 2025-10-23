Durante o confronto que ocorreu na noite desta quarta-feira (22), um homem de 18 anos, usando máscara e roupa do personagem da série 'La Casa de Papel', atingido no tornozelo e levado ao HR

Tiroteio na Várzea entre suspeitos de assalto e PM deixa um morto, dois feridos e uma mulher presa (Reprodução/Redes sociais)

Uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de assalto terminou com uma pessoa morta, dois baleados e uma maquiadora presa, na noite desta quarta-feira (22), nas proximidades do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. Um quinto suspeito conseguiu fugir durante a abordagem.

Segundo informações repassadas à Polícia, o grupo, formado por quatro pessoas, estaria no local para praticar um assalto, mas teve a ação frustrada pela intervenção de equipes do 12º Batalhão.

Durante a abordagem, houve ordem de parada, os suspeitos aceleram com o veículo e colidiram com um outro carro na Avenida Professor Luiz Freire. Após desembarcarem, os envolvidos teriam disparado contras os agentes.

Um dos suspeitos, que usava tornozeleira eletrônica, identificado como Álvaro Silva do Nascimento, de 18 anos, foi atingido e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Outro homem, identificado como Matheus Felipe Oliveira da Silva, conhecido como “Cara de Kombi”, foi baleado com pelo menos quatro disparos, no pescoço, tórax e braço direito, e encaminhado ao Hospital da Restauração (HR), no Derby.

Na mesma ação, Paulo Eduardo Alves da Silva, de 18 anos, que usava máscara e roupa do personagem da série La Casa de Papel, foi atingido no tornozelo e levado também ao HR. A maquiadora, Jamilly Avany dos Santos Alves, de 24 anos, que estaria gravida de três meses, foi detida e encaminhada à Delegacia.

Com o grupo, os policiais apreenderam duas pistolas, uma submetralhadora, carregadores, munições, celulares e um veículo roubado utilizado na tentativa de assalto. Todos os objetos foram encaminhados para o Departamento Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência, inicialmente, registrada como roubo de veículo, tentativa de homicídio e morte decorrente de intervenção policial está sendo investigada pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital.

