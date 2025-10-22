Vídeo mostra funcionários usando maca para carregar gesso em obra do Hospital da Restauração

Hospital informou que o equipamento foi reaproveitado apenas para uso pontual e que não pertence mais ao setor de atendimento

Registro de funcionários usando maca para transportar gesso no HR gerou críticas nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Um vídeo que circula nas redes sociais chamou atenção ao mostrar funcionários das obras do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, utilizando uma maca para transportar blocos de gesso. As imagens foram compartilhadas em perfis do Instagram e geraram comentários sobre a estrutura da unidade.

Na gravação, dois homens aparecem colocando blocos de gesso sobre a maca, que ainda possui rodas e revestimento acolchoado. O vídeo não informa em que área do hospital a cena foi registrada.

Em nota, a assessoria do Hospital da Restauração informou que o equipamento usado na obra foi reaproveitado “de forma pontual” e que as macas utilizadas já estavam “inutilizadas para o atendimento a pacientes”. O hospital ressaltou ainda que “nenhum material ou equipamento destinado à assistência foi retirado do uso para essa finalidade”.

A unidade, considerada a maior de emergência do Norte e Nordeste e referência nacional em trauma, neurocirurgia e queimados, passa por uma série de reformas estruturais. O conjunto de obras já soma mais de R$ 35 milhões.

Mesmo com a reforma, em agosto, o HR enfrentou problemas com dois elevadores que pararam de funcionar, o que levou à suspensão temporária das cirurgias eletivas, já que os pacientes não podiam ser transportados até o centro cirúrgico.

Reformas em andamento

Além das intervenções internas, o governo de Pernambuco lançou, em julho, uma licitação para contratar a empresa responsável pela recuperação da fachada do hospital. O projeto inclui pintura e substituição de esquadrias, com valor estimado em R$ 12,4 milhões.

De acordo com o governo estadual, a obra deve ser concluída em até cinco meses após a emissão da ordem de serviço. Também estão em reforma o 1º, 4º, 5º, 6º e 8º andares da unidade.

