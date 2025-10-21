Família denuncia sequestro de criança de 4 anos no Grande Recife

Segundo familiares, Ester Izabelle, de 4 anos, estava brincando com o irmão, de 7, em um campo do Bairro do Pixete, na cidade de São Lourenço da Mata, quando teria sido sequestrada por um homem, nesta segunda (20)

Segundo familiares, Ester Izabelle, de 4 anos, foi sequestrada por um homem desconhecido (Foto: Cortesia)

A família de uma criança de 4 anos identificada como Ester Izabelle denuncia que a menina teria sido sequestrada na tarde desta segunda (20), em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Ao Diario, uma tia da criança disse que Ester estava brincando com o irmão de sete anos, em um campo no bairro do Pixete, quando um homem desconhecido a sequestrou. A garota está desaparecida desde então.

De acordo com Lidiane Santos da Silva, tia de Ester, após o homem ter levado a criança, o irmão dela voltou para contar à mãe o que aconteceu. Tudo teria ocorrido por volta das 16h.

“O campo é próximo à casa (onde eles moram). O irmão dela maiorzinho, de sete anos foi com ela. Quando ela chegou aqui no campo tinha um homem, que pegou na mãozinha dela e saiu andando. O irmão dela voltou e foi chamar a mãe. Desde às 16h a menina sumiu, ninguém sabe onde está. A gente já fez a busca na comunidade, já olhamos em poço, na beira de riacho. Já fomos procurar e até agora nem não teve notícia nenhuma”, contou.

A família está em desespero com a situação.

“A gente está em desespero, porque a gente não sabe o que fazer. A gente já ‘bateu’ o bairro todinho, já olhamos de Rio, em Catimba, em câmera próxima, a gente não viu nada. Aí fica difícil. É a única sobrinha que eu tenho, é a única filha do meu irmão. Ele está arrasado”, compartilhou Lidiane, emocionada.

Hipótese

A família chegou a receber um relato de um homem que teria visto uma criança muito parecida com Ester em um ônibus indo no sentido do bairro do Passarinho, na Zona Norte do Recife, com um casal não identificado.

“Eu recebi uma ligação de um senhor falando que tinha visto por volta das 19h30 uma menina idêntica a Ester no ônibus Torre, no sentido indo do bairro Passarinho. Ele estava vendo as redes sociais, viu a foto de Ester, e lembrou da menina no ônibus. Disse que ela estava muito sonolenta, que não estava falando nada. Ele desconfiou, e entrou em contato comigo hoje pela manhã. Ele falou: ‘É um homem alto, moreno, uma mulher branca, e eles estavam muito nervosos, até rodaram a catraca três vezes’. Eles desceram, mas ele não se lembrou o ponto. Ele disse que escutou quando o homem olhou para a mulher e falou: ‘Essa menina quase que não vinha hoje, tiver que pegar ela pelas pernas’”, relatou a tia da menina.

O que diz a Polícia

Em resposta ao Diario, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), informou que registrou, nesta terça-feira (21), o caso como uma ocorrência de pessoa desaparecida, por meio da Delegacia de Camaragibe.

“Um inquérito policial foi instaurado e qualquer informação que possa auxiliar na investigação, deve ser comunicada à ouvidoria da SDS, com garantia de sigilo absoluto ou à delegacia mais próxima. A ouvidoria está disponível de segunda a sexta das 07h às 19h pelos números: 0800-0815001 e (81) 9.9488-3455”, divulgou a corporação.