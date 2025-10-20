Demitido por Lula, Márcio Macêdo diz que deixou o governo com acordo para ser candidato em 2026

Macêdo disse que está saindo da Esplanada com a "sensação de missão cumprida"

Márcio Macêdo (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência Márcio Macêdo afirmou em vídeo no X publicado pouco depois de ser demitido da pasta que está saindo da Esplanada com a "sensação de missão cumprida".

Macêdo disse ainda que está deixando a Esplanada porque será candidato em 2026. Segundo fontes do Palácio do Planalto, ele será candidato a deputado federal por Sergipe.

"Estou saindo para ser candidato em 2026, e o Guilherme Boulos está entrando, porque não será candidato, para cuidar da gestão. Quero dizer que saio com a sensação de missão cumprida", declarou Macêdo em vídeo no X, ao fazer um balanço da gestão dele na Secretaria-Geral durante os 34 meses em que esteve no cargo.

Macêdo também afirmou que é grato a Lula que, conforme apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o demitiu por estar insatisfeito com a condução da Secretaria-Geral e querer dar uma guinada à esquerda mirando as eleições.

"A palavra que eu tenho para dizer neste momento é a de gratidão", disse Macêdo, que será substituído pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

A nomeação será publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 21.