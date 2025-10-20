Jovem de 16 anos é executado a tiros no bairro do Jiquiá, Zona Oeste do Recife

Crime ocorreu na noite de domingo (19); outro jovem de 15 anos também foi baleado

Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na noite de domingo (19), na comunidade de Zepelim, próximo à quadra da Marinha, no bairro do Jiquiá, Zona Oeste do Recife. A vítima foi identificada apenas como Edson.

De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, Edson foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu antes de dar entrada na unidade de saúde.

Testemunhas relataram ainda que outro adolescente, de 15 anos, também foi atingido por um tiro em um dos braços. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada das equipes do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil, que realizaram a perícia no local. O corpo de Edson foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

O caso está sendo investigado pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar os autores.