Dia do Comerciário: veja operação de lojas e shoppings no Grande Recife nesta segunda (20)
O comércio do Grande Recife funciona, nesta segunda (20), em horários especiais por causa do Dia do Comerciário. A informação é da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).
Publicado: 20/10/2025 às 09:00
Comércio (Tarciso Augusto/Arquivo DP)
O comércio do Grande Recife funciona, nesta segunda (20), em horários especiais por causa do Dia do Comerciário.
A informação é daCâmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). Adecisão foi tomada após negociação com o sindicato da categoria.
As lojas de rua funcionarão de maneira facultativa. Ficaráa cargo de cada lojista definir o horário de funcionamento.
Confira:
Shoppings e Comércio
Recife
Shopping Recife - das 12h às 21h
RioMar Recife - das 12h às 21h
Shopping Boa Vista - 11h às 19h
Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
Plaza Shopping - das 12h às 21h
Shopping de Afogados - das 9h às 17h
Shopping ETC - das 12h às 18h (apenaspraça de alimentação)
Olinda
Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h
Paulista
Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h.
Camaragibe
Camará Shopping - das 12h às 21h
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - das 12h às 21
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada -das 12h às 20h (praça de alimentação)
Igarassu
Shopping Igarassu - das 12h às 20h
Moreno
Recife Outlet - das 9h às 21h
Caruaru
Shopping Difusora -11h às 20h (praça de alimentação)
Caruaru Shopping -11h às 22h (praça de alimentação eoperações de lazer).