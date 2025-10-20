Dia do Comerciário: veja operação de lojas e shoppings no Grande Recife nesta segunda (20)

O comércio do Grande Recife funciona, nesta segunda (20), em horários especiais por causa do Dia do Comerciário. A informação é da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).

Comércio (Tarciso Augusto/Arquivo DP)

A informação é daCâmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). Adecisão foi tomada após negociação com o sindicato da categoria.

As lojas de rua funcionarão de maneira facultativa. Ficaráa cargo de cada lojista definir o horário de funcionamento.

Confira:

Shoppings e Comércio

Recife

Shopping Recife - das 12h às 21h

RioMar Recife - das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - 11h às 19h

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h

Shopping de Afogados - das 9h às 17h

Shopping ETC - das 12h às 18h (apenaspraça de alimentação)

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

Paulista

Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h.

Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 12h às 21

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada -das 12h às 20h (praça de alimentação)

Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h

Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h

Caruaru

Shopping Difusora -11h às 20h (praça de alimentação)

Caruaru Shopping -11h às 22h (praça de alimentação eoperações de lazer).