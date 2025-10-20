° / °
Dia do Comerciário: veja operação de lojas e shoppings no Grande Recife nesta segunda (20)

O comércio do Grande Recife funciona, nesta segunda (20), em horários especiais por causa do Dia do Comerciário. A informação é da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).

Diario de Pernambuco

Publicado: 20/10/2025 às 09:00

Comércio /Tarciso Augusto/Arquivo DP

A informação é daCâmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). Adecisão foi tomada após negociação com o sindicato da categoria.

As lojas de rua funcionarão de maneira facultativa. Ficaráa cargo de cada lojista definir o horário de funcionamento.

Confira:

Shoppings e Comércio

Recife
Shopping Recife - das 12h às 21h
RioMar Recife - das 12h às 21h
Shopping Boa Vista - 11h às 19h
Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
Plaza Shopping - das 12h às 21h
Shopping de Afogados - das 9h às 17h
Shopping ETC - das 12h às 18h (apenaspraça de alimentação)

Olinda
Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

Paulista
Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h.

Camaragibe
Camará Shopping - das 12h às 21h

Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - das 12h às 21

Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada -das 12h às 20h (praça de alimentação)

Igarassu
Shopping Igarassu - das 12h às 20h

Moreno
Recife Outlet - das 9h às 21h

Caruaru
Shopping Difusora -11h às 20h (praça de alimentação)
Caruaru Shopping -11h às 22h (praça de alimentação eoperações de lazer).

X