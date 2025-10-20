Irmãos são assassinados a tiros dentro de casa em Ribeirão, na Mata Sul

Crime ocorreu na madrugada deste domingo (19); vítimas tinham histórico de envolvimento com o tráfico de drogas

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Dois irmãos foram assassinados na manhã de domingo (19), no município de Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco. As vítimas foram identificadas como Guilherme Henrique José, de 27 anos, e Everton Kauã Gonçalves, de 18 anos.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua do Açude, quando homens armados invadiram a residência durante a madrugada e efetuaram diversos disparos contra as vítimas, que estavam dormindo.

De acordo com familiares, por volta das 2h da manhã foi possível ouvir os tiros vindos da casa. Os corpos dos irmãos foram encontrados apenas ao amanhecer.

A Polícia informou que Guilherme Henrique já havia passado pelo sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas, enquanto Everton Kauã também era suspeito de envolvimento nas mesmas práticas ilícitas.

Equipes do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil estiveram no local para realizar a perícia. Após os procedimentos, os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que as investigações estão sob a responsabilidade da 13ª Delegacia Seccional de Palmares. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva”, destacou o órgão.