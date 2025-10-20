Tragédia em Olinda: prefeitura faz nova vistoria  em área de explosão que matou 2 e feriu 10

Ainda segundo a prefeitura, essa vistoria acontece 9h desta segunda (20). Equipes da Defesa Civil farão a avaliação estrutural das residências localizadas no entorno.

Casas desabam em Ouro Preto, Olinda. (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A Prefeitura de Olinda, no Grande Recife, informou, nesta segunda (20), que fará nova vistoria na área da tragédia de Ouro Preto.

No domingo (19), uma explosão, possivelmente provocada por vazamento de gás de cozinha, deixou dois mortos e dez feridos. Ao menos oito casas foram destruídas e três estão interditadas pela Defesa Civil.

Ainda segundo a prefeitura, essa vistoria acontece 9h desta segunda. Equipes da Defesa Civil farão a avaliação estrutural das residências localizadas no entorno.

Também haverá o levantamento das famílias envolvidas e uma nova busca de utensílios para entrega aos proprietários.

A equipe realizará, ainda, a coleta de informações de moradores que tiveram documentos perdidos e apoio para a retirada de nova documentação. Com o objetivo de garantir a segurança, três casas do entorno foram interditadas.

A primeira etapa dos trabalhos da prefeitura terminou por volta das 22h de domingo.

Ele incluiu atividades de resgate, suporte e remoção de escombros para garantir a segurança estrutural das edificações circunvizinhas.

Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar farão o patrulhamento do local durante a noite.

Vítimas

É muito grave o estado de saúde de José de Lima, de 67 anos, um dos feridos na tragédia de Ouro Preto, em Olinda, no Grande Recife, no domingo (19).

Ele estava em uma das oito casas que desabaram após uma explosão, que, possivelmente, envolveu um vazamento de gás de cozinha.

Ao todo, 12 pessoas estavam nas residências. Duas morreram e dez ficaram feridas.

José de Lima foi levado para o Hospital da restauração (HR), no Derby, na área central do Recife, de helicóptero, Ele teve 90% do corpo queimado.

Morreram na explosão Luzinete Lima, de 69 anos, esposa de José e Cláudio dos Anjos da Silva, de 40 anos.

Entre os feridos está Fabiana Soares Ferreira. Ela é dona de casa e esposa de Cláudio. Teve uma fratura na perna e um ferimento na cabeça e recebeu alta ainda no domingo.

Também ficaram feridos Vitória Gabryella Soares Ferreira de Freitas, de 12 anos.

A garota foi levada para o Hospital Português, no Recife; teve alta no domingo.

Vanessa Sophya Soares Ferreira de Freitas, de 10 anos, seguiu para a UPA de Olinda e, depois, para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista.

Maria José da Silva Santos, 78 anos, foi evada para a UPA de Olinda; teve alta no domingo.

Além do Samu, nove viaturas do Corpo de Bombeiros e 33 agentes atuaram na ocorrência. Vizinhos também ajudaram no resgate das primeiras vítimas.

A prefeitura de Olinda decretou luto oficial de três dias e disse que nova vistoria deve ser realizada na área na manhã desta segunda (20).

Peritos trabalham na área atingida para esclarecer, de fato, as causas dessa tragédia.