Mulher grávida, mãe de 8 filhos, é executada a tiros em Sanharó, no Agreste

O corpo da vítima foi levado para o IML (Foto: Romulo Chico/Arquivo DP)

Uma mulher identificada como Adriana Cordeiro, de 34 anos, foi executada a tiros na noite desta quinta-feira (16), na Rua Francisco Leite, no bairro do Salgado, em Sanharó, no Agreste de Pernambuco. Segundo informações preliminares, a vítima, que estava grávida, foi surpreendida por disparos de arma de fogo e morreu no local antes da chegada do socorro.

O crime causou forte comoção entre familiares, amigos e moradores da comunidade, sobretudo pelo fato de Adriana deixar oito filhos. A autoria e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área até a chegada da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística (IC), que realizou os primeiros levantamentos periciais. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 15ª Delegacia Seccional de Belo Jardim, informou que o caso foi registrado como homicídio consumado. “O corpo de uma mulher de 34 anos foi localizado em uma residência abandonada, apresentando ferimentos provocados por arma de fogo. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar a autoria delitiva”, destacou o comunicado oficial.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Sanharó, que busca reunir informações e possíveis testemunhos que possam auxiliar na identificação dos responsáveis pela execução.

