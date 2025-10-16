Homem é preso suspeito de importunar sexualmente criança de 8 anos em ônibus em Olinda

Suspeito foi detido no ônibus por assédio (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso suspeito de ter importunado sexualmente uma criança de 8 anos dentro de um ônibus que fazia a linha 852 Caixa D’água/TI Xambá na tarde desta quinta-feira (16). No momento do crime, a menina estava acompanhada da avó e da mãe, que percebeu o comportamento do homem.

De acordo com o relato da mãe da menina, o passageiro teria colocado a genitália para fora da bermuda enquanto olhava para a criança. Ao notar a atitude do suspeito, a mãe questionou o homem, o agrediu e tentou defender a filha. Segundo a mulher, o suspeito entrou no veículo no mesmo momento que ela e passou um tempo olhando para a menina.

O coletivo estava com poucos passageiros e o motorista tentou conter a situação. A vítima, por sua vez, teria ficado assustada e chorado dentro do veículo. O suspeito foi detido pela Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia da Mulher de Olinda, no bairro de Casa Caiada.

Caso recente

Em julho, uma mulher de 22 anos gravou o momento em que foi importunada sexualmente dentro de um ônibus que fazia a linha Aeroporto-Joana Bezerra, operada pela empresa Borborema.

Nas imagens é possível ver o suspeito segurando as partes íntimas. Ele estava sentado no assento ao lado da vítima e havia esperado um outro passageiro sair para se aproximar. A mulher percebeu a atitude do homem e também notou que ele estava a encarando.

Uma pesquisa feita pelo Institutos Patrícia Galvão e Locomotiva revela que, na capital pernambucana, 72% das mulheres têm muito medo de sofrer estupro, número superior à média nacional, que é de 66%.

