Pernambuco lançará edital para bolsas de estudo em universidades chinesas

Governadora Raquel Lyra em agenda na China (Divulgação )

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, anunciou nesta sexta-feira (17) o lançamento de um edital para seleção de estudantes que terão a oportunidade de cursar graduação, mestrado e doutorado em universidades da província de Sichuan, na China. O documento está previsto para ser publicado em novembro e deve ofertar 30 vagas.

O anúncio foi feito durante um encontro com a governadora de Sichuan, Shi Xiaolin, ocasião em que foi assinado um memorando de entendimento entre o Departamento de Educação da província chinesa e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco. O acordo prevê intercâmbio educacional e cooperação nas áreas de ciência, tecnologia e inovação.

Segundo o governo estadual, o programa pretende enviar, anualmente, 30 estudantes pernambucanos para um período de estudos e imersão cultural em universidades chinesas. A elaboração do edital está a cargo da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe), responsável por definir os critérios e procedimentos de seleção.

Durante a cerimônia, Raquel Lyra afirmou que a parceria busca ampliar oportunidades educacionais e fortalecer a relação entre Pernambuco e a China. “Queremos oferecer aos nossos jovens a oportunidade de expandir os estudos, conhecer novas culturas e trazer de volta conhecimento que ajude a transformar o nosso Estado”, disse.

A agenda da governadora na China também incluiu reuniões com autoridades locais e representantes de universidades da região. Entre os presentes, estavam o vice-governador de Sichuan, Ren Jingdong, e outros membros do governo provincial.

A missão oficial da comitiva pernambucana segue no país asiático até 22 de outubro. Depois, o grupo parte para a Dinamarca, onde cumpre agenda com empresas do setor logístico, incluindo APM Terminals e Maersk.