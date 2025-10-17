UPE abre concurso para professor adjunto com salários chegando a R$ 5.320,00

O concurso está dividido em quatro fases: prova escrita, prova didática, defesa do plano de trabalho e avaliação de títulos

A Universidade de Pernambuco (UPE) abriu concurso público para o cargo de professor adjunto, com salários chegando a R$ 5.320,35. Serão dez vagas distribuídas para atuação nos campus Garanhuns e Mata Norte.

Os interessados em participar do certame podem se inscrever até o dia 4 de novembro, às 23h59, exclusivamente pelo site da UPE. O valor da taxa é de R$ 265,00.

O concurso está dividido em quatro fases: prova escrita, prova didática, defesa do plano de trabalho e avaliação de títulos.

Conforme o edital, as áreas de atuação e localidades são as seguintes:

Campus Garanhuns

Licenciatura em Química (3 vagas) e Licenciatura em Matemática (1 vaga)

Campus Mata Norte

Licenciatura em Química (3 vagas) e Licenciatura em Física (3 vagas)