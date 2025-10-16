Marina Torres vence Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo

Fotógrafa do Diario foi premiada pela fotografia "Eu já perdi tudo mesmo", que retrata a tentativa de uma moradora da Zona Norte do Recife de salvar os móveis de sua casa durante as chuvas

Marina Torres recebeu o Prêmio Cristina Tavares na categoria Fotojornalismo (Melissa Fernanda/DP Foto)

O Diario de Pernambuco venceu o 28º Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo na categoria Fotojornalismo. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (16). O Prêmio é realizado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco (Sinjope) e pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).

A fotografia premiada de Marina é uma imagem registrada durante a cobertura do impacto do período chuvoso em pessoas que moram em áreas de risco, no bairro de Beberibe, na Zona Norte do Recife. Josinete Maria, de 71 anos, lutava para não voltar a perder os móveis de sua casa. Com alguns tijolos, a aposentada construiu um pequeno muro na porta de sua residência, tentando obstruir a entrada da água.

"Em toda pauta, sempre me atento aos detalhes. A matéria em questão falava sobre a chuva e os transtornos causados na vida dos moradores do Recife. Durante a conversa com Dona Josinente, percebi aquele 'mini-muro' construído em sua porta", lembra Marina.

"Estou muito feliz por estar entre os finalistas. Estar nesses espaços sendo uma mulher é extremamente importante", ela acrescenta. "Espero que isso possa fazer com que tantas outras mulheres que estão na correria do fotojornalismo continuem e sejam reconhecidas".

O Prêmio

Os premiados passam pelo crivo da Comissão Julgadora, formada por professores e profissionais do mercado jornalístico de todo o Brasil.

Segundo maior prêmio de jornalismo incentivado por um sindicato da categoria no país, o Cristina Tavares tem o patrocínio da Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e o apoio da Prefeitura do Recife, Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe) e BBC Comunicação.