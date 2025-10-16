Suspeito de matar companheira a facadas em Ribeirão é preso

Suspeito foi localizado e preso na cidade de Escada, também na Mata Sul; ele foi encaminhado à Delegacia de Ribeirão

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Nesta quinta-feira (16), a Polícia Militar prendeu Irlan Micael Sena da Silva, de 25 anos, suspeito de assassinar a própria companheira dentro de casa, no bairro de Vila Rica, em Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco. A vítima foi identificada como Cynthianne Raquelly de Oliveira Silva, de 20 anos.

O crime aconteceu durante a madrugada. Vizinhos informaram ter ouvido gritos vindos da residência da vítima. Anne, como era conhecida no bairro, foi encontrada com perfurações provocadas por golpes de faca no terraço da casa.

Após as diligências, um efetivo iniciou as buscas pelo suspeito na região. Horas depois, foi encontrada a motocicleta utilizada na fuga. Ele foi localizado e preso na cidade de Escada, a cerca de 27 km de distância de Ribeirão.

Irlan Micael foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ribeirão, onde prestou depoimento e ficou à disposição da Justiça.

O corpo de Anne foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares.

O que diz a Polícia Militar

Por meio de nota, a Policiai militar disse que equipes do 18º BPM efetuaram a prisão de um homem apontado como autor de um feminicídio ocorrido horas antes, na cidade de Ribeirão, Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O suspeito foi localizado às margens da BR-101, no bairro da Charneca, em Cabo de Santo Agostinho, durante deslocamento do efetivo para o serviço. Ao perceber a presença policial, o homem resistiu à prisão, sendo necessário o uso de espargidor (arma não letal) para contê-lo.

"Após ser contido, o homem foi conduzido ao Hospital Municipal Mendo Sampaio para avaliação médica e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Ribeirão para adoção das medidas cabíveis', disse.

Dados de Feminicídio

Entre janeiro e agosto de 2025, Pernambuco registrou 60 casos de feminicídio, de acordo com informações da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE). O número representa um crescimento de 20% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram contabilizados 50 casos.

Em média, uma mulher é vítima de feminicídio a cada quatro dias no Estado. O crime é caracterizado quando o assassinato ocorre em razão de gênero, ou seja, pelo fato de a vítima ser mulher.

A Lei nº 14.994/2024 aumentou a punição para esse tipo de crime, estabelecendo pena de 20 a 40 anos de reclusão. A norma também tornou o feminicídio uma tipificação autônoma no Código Penal, com uma das penas mais severas previstas na legislação brasileira.