Vai que Cola: PF deflagra ação contra desvio na Lei Paulo Gustavo e cumpre mandados em PE e PB

Foram cumpridos, nesta quinta (16), 19 mandados de busca e apreensão em Itapororoca e João Pessoa. Em Pernambuco, segundo a PF da Paraíba, houve cumprimento de mandado em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

PF da Paraíba cumpriu mandados (Divulgação)

A Polícia Federal da Paraíba (PF-PB) deflagrou, nesta quinta (16), a Operação vai Que Cola.

A meta é desarticular uma organização criminosa suspeita de desvios de recursos públicos federais destinados a projetos culturais no âmbito da Lei Paulo Gustavo, a Lei Complementar nº 195/2022), no município de Itapororoca (PB).

Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal na Paraíba, em Itapororoca e João Pessoa.

Em Pernambuco, segundo a PF da Paraíba, houve cumprimento de mandado em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

O que diz a investigação

As investigações, conforme a PF-PB, apontam que um grupo criminoso, composto sobretudo por agentes públicos, teria articulado um esquema para desviar recursos federais destinados a projetos culturais, utilizando pessoas previamente indicadas para figurarem como beneficiárias dos editais da Lei Paulo Gustavo.

A lei foi batizada em referência ao ator e autor Paulo Gustavo, que participou do Programa “vai Que Cola”, transmitido pelo canal Multi Show, do Grupo Globo. Ele morreu em decorrência da Covid-19.

Ainda segundo a PF-PB, essas pessoas eram selecionadas e simulavam a execução dos projetos, mas, após o recebimento dos valores, repassavam parte dos recursos aos servidores públicos envolvidos, em evidente desvio de finalidade dos recursos federais.

Os investigados poderão responder, pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e associação criminosa.