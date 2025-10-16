Clássico da traição: mulher flagra marido com amante nas sociais da Ilha do Retiro durante jogo do Sport

Nas redes sociais, o episódio virou piada entre os torcedores. "Ele conseguiu ser rebaixado antes do time", comentou um usuário, em alusão ao desempenho do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro

Clássico da traição (Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra imagens do momento em que uma mulher flagra o marido com a amante nas arquibancadas sociais da Ilha do Retiro, durante a partida entre Sport e Ceará, no Recife, na última quarta-feira (15). A cena, marcada por gritos, ironia e até tapas, rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados das redes, sendo apelidada por usuários de “clássico da traição”.

No registro, a mulher se aproxima do casal e começa a confrontar o marido. O homem tenta acalmá-la, mas exaltada a mulher grita. “É pra olhar mesmo!”, no meio da confusão, enquanto o público observa.

Em seguida, a mulher dá alguns tapas no companheiro e, diz à amante: “É pra você saber que ele é um gaieiro!”. Depois do tumulto, as duas mulheres deixam o local juntas, sob aplausos e risadas dos torcedores.

Nas redes sociais, o episódio virou piada entre os torcedores. “Ele conseguiu ser rebaixado antes do time”, comentou um usuário, em alusão ao desempenho do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro.

Outro ironizou: “O cara foi ao jogo, perdeu a mulher e a amante de uma vez e ainda não levou os três pontos.” Já um terceiro resumiu: “Nem esposa, nem amante, nem jogo, nem Série A.”

Entre memes e comentários, o episódio ficou conhecido como o “clássico da traição”.

