Multicampeã Ariarne Titmus dá adeus à natação aos 25 anos: 'Todas as barreiras foram superadas
Ausente do Mundial recentemente, sua volta às competições era aguardada para 2026, mas a atleta optou por findar a bela carreira
Publicado: 16/10/2025 às 11:27
Ariarne Titmus, ex-atleta australiana ( AFP)
Grande nome da natação na atualidade, dona de quatro ouros olímpicos e quatro conquistas de Mundiais, a australiana Ariarne Titmus surpreendeu os amantes da modalidade nesta quinta-feira ao anunciar a aposentadoria das piscinas com somente 25 anos. Ausente do Mundial recentemente, sua volta às competições era aguardada para 2026, mas a atleta optou por findar a bela carreira para "ter mais tempo" com as pessoas que ama.
A recordista mundial dos 200m livre e dona de dois ouros olímpicos nos 400m, além da brilhar também no revezamento australiana, fez um agradecimento e agora vai se dedicar mais à família e às pessoas das quais acha que está distante faz tempo
"Ao longo da jornada, você conheceu pessoas incríveis que ajudaram em todo o caminho. Seus treinadores (um muito especial em particular), sua equipe de apoio, companheiros de equipe, competidores, patrocinadores, amigos, familiares e fãs. Não deixe de agradecê-los", seguiu. "Você fez as malas e se mudou de casa aos 14 anos. Que decisão difícil foi partir. Mamãe e papai viram o brilho em seus olhos e sacrificaram tudo para se mudar. Sem eles, junto com minha mãe, você não estaria aqui hoje."
Apesar de muita gente tentar demovê-la da ideia, Titmus garantiu que fez a escolha no momento correto. "Acabaste de fazer 25 anos e a altura parece certa para te afastares da natação. A perseguição (pelas conquistas) foi implacável e você deu cada skerrick (gíria australiana de um pedaço) de si mesmo. Você vai embora sabendo que todas as barreiras foram superadas, sem arrependimentos. Você está realizada, satisfeita e feliz", exaltou.
Por fim, previu mais coisas lindas pela frente. "O que virá pela frente é emocionante. Novas metas, mais tempo com as pessoas que mais ama e a chance de colocar o coração na frente, não o seu esporte em primeiro lugar. Certifique-se de aproveitar cada momento, grande ou pequeno, Acredite, o tempo voa."
O World Athletics, entidade que rege a natação, fez uma agradecimento à nadadora. "Ariarne Titmus. Um dos grandes do nosso esporte. Quatro vezes campeã mundial, quatro vezes medalhista de ouro olímpico e ainda detentora do recorde mundial dos 200m livre. Parte do time australiano recordista de natação 4x200m livre, duas vezes medalhista de ouro no Mundial de Piscina Curta e indicada ao prêmio Laureus Comeback of the Year de 2025. Obrigado, Arnie, por tudo que você deu à piscina", escreveu a entidade.
A página da seleção australiana de natação também exaltou Titmus "Obrigado, Arnie! De Tóquio-2020 a Paris-2024, oito medalhas olímpicas, um recorde mundial e muitas memórias depois, Ariarne Titmus está se aposentando da natação competitiva. Obrigado por inspirar a Austrália e a próxima geração! Parabéns por uma carreira incrível."