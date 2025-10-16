Recife realiza Dia D da Multivacinação para ampliar cobertura de imunização neste sábado

Pernambuco se destacou na cobertura da vacina pneumocócica 10-valente (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e alcançar a meta de 95% para a maioria dos imunizantes, conforme receitado pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura do Recife promove, neste sábado (18), o Dia D da Campanha de Multivacinação. A ação acontece das 8h às 17h em todos os oito Distritos Sanitários da cidade, com 151 salas de vacinação, 20 postos volantes e três centros de vacinação abertos ao público. A abertura oficial será às 8h, no Parque da Tamarineira.

A mobilização tem como foco principal crianças e adolescentes, mas toda a população poderá aproveitar o momento para atualizar as doses conforme a faixa etária. No total, 17 tipos de vacinas estarão disponíveis, incluindo proteção contra poliomielite, sarampo, hepatite, meningite, febre amarela, influenza, HPV e Covid-19, entre outras.

Para receber a imunização, é necessário apresentar um documento com foto e a caderneta de vacinação. Caso o documento não esteja disponível, uma nova caderneta será fornecida no momento do atendimento. Menores de idade devem estar acompanhados de responsáveis devidamente identificados.

“O Dia D integra a mobilização da Campanha Nacional de Multivacinação, iniciativa que reforça a importância da imunização tanto para a proteção individual quanto para a saúde coletiva, evitando o retorno de doenças já eliminadas ou controladas”, destaca Nádia Carneiro, gerente de imunização do Recife. “É uma grande oportunidade para que mães, pais e responsáveis atualizem a caderneta de seus filhos. Nossa meta é ampliar a cobertura vacinal e garantir que todas as pessoas tenham acesso à proteção oferecida pelos imunizantes”, completa.

De acordo com o esquema vacinal indicado pelo Ministério da Saúde, crianças de até 7 anos poderão receber vacinas como hepatite B, pentavalente, poliomielite, rotavírus, pneumocócica 10, meningite, febre-amarela, tríplice viral, varicela, hepatite A, DTP, influenza e Covid-19. Já os maiores de 7 anos poderão ser vacinados contra hepatite B, tríplice viral, febre-amarela, dT, meningite, ACWY, HPV, dengue, influenza e Covid-19.

A campanha, iniciada em 6 de outubro, segue até 31 de outubro, com ampla rede de pontos e horários acessíveis em toda a cidade. Até o momento, mais de 10 mil doses já foram aplicadas, beneficiando a população recifense.

A lista completa dos locais de vacinação está disponível no link: https://bit.ly/campanha-multivacinacao-2025.