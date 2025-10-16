Petrolina lança edital para concurso com 1.194 vagas na área de Educação

Salários variam entre R$ 1.681,45 e R$ 3.969,99 e as inscrições poderão ser feitas pelo site do IAUPE

Prefeitura de Petrolina lança edital para área da Educação (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE PETROLINA)

Lançado o edital do concurso público da Prefeitura de Petrolina, no Sertão do estado, para 1.194 vagas na área de Educação, com os salários variando entre R$ 1.681,45 e R$ 3.969,99. As inscrições deverão ser feitas pelo site do Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco (IAUPE), responsável pela organização do certame.

O cargo de professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental é o que oferece maior número de vagas: 766. As outras oportunidades estão divididas entre as funções de secretário escolar, psicólogo escolar e assistente social.



Conforme o edital, professores de disciplinas específicas de Educação Física, Arte, Ciências, Matemática, Geografia, História, Língua Portuguesa, Inglês e Espanhol também serão selecionados no concurso.

Para acessar o edital e mais detalhes do certame, acesse o site do IAUPE.

