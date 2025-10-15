Pernambuco inicia estratégia para Atualização da Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos

No estado, mais de 1.906.776 pessoas estão nesta faixa etária e devem buscar as mais de 2 mil salas e pontos de vacinação até 31 de outubro

Vacinação (Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Estado de Pernambuco inicia a mobilização para Atualização da Caderneta de Vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos (público estimado em 1.906.776 pessoas). De 6 a 31 de outubro, mais de 2 mil salas e pontos de vacinação de todos os municípios estão abertas para os pais, mães e responsáveis por esse público realizarem a imunização contra doenças como sarampo, HPV, febre amarela, Covid-19, influenza e poliomielite, etc. O Dia D de Mobilização Social está previsto para 18 de outubro de 2025.

O Ministério da Saúde faz um importante alerta para campanha deste ano: a importância da prevenção contra o sarampo no país, que registrou casos recentes da doença em estados da Região Norte, Nordeste e Centro Oeste (Tocantins, Maranhão e Mato Grosso), sendo necessária, inclusive, a intensificação da vacinação em estados de fronteira. Os casos registrados até aqui foram importados ou relacionados à importação.

A imunização é feita com a vacina tríplice viral — que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Segundo o órgão de saúde federal, a ação de vacinação em todo o país visa ainda à manutenção do status de eliminação da poliomielite no Brasil e a proteção contra a febre amarela.

Pais, mães e/ou responsáveis pelas crianças e adolescentes podem buscar as salas e postos de vacinação, com o cartão de vacinação, CPF e Cartão Nacional de Saúde para análise do profissional de saúde e atualização da situação vacinal. São cerca de 20 tipos de imunizantes disponibilizados e que fazem parte do calendário básico de imunização.

“A atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes é uma ação fundamental para a proteção individual e coletiva. Cada dose aplicada é uma barreira contra o avanço de doenças que já foram controladas no Brasil graças à vacinação, como a poliomielite. Manter altas coberturas vacinais é essencial para evitar o retorno e o aumento de casos de doenças consideradas imunopreveníveis. O Programa Estadual de Imunizações está pronto para apoiar e auxiliar os municípios na realização de suas estratégias, garantindo que todos os meninos e meninas menores de 15 anos estejam com suas vacinas em dia”, destaca a superintendente de imunizações do estado, Magda Costa.

A campanha também será a chance de realizar o Resgate de Não Vacinados de 15 a 19 anos com a vacina HPV. Recentemente, o Ministério da Saúde recomendou aos estados que intensificasse as ações, até o mês de dezembro, para o público formado por jovens de 15 a 19 anos. O objetivo é alcançar quem perdeu a vacinação no período de rotina, que acontece entre os 9 e 14 anos.

A atualização da caderneta também será uma oportunidade para proteção de adultos contra o sarampo. Adultos, com até 29 anos, sem histórico vacinal devem receber duas doses da vacina tríplice viral. Já aqueles na faixa etária de 30 a 59 anos, irão receber uma dose do imunizante. A estratégia visa à proteção dos que não tiveram contato com a vacina, buscando criar uma barreira protetora contra o vírus que está circulando em países sul-americanos.

Em relação à vacinação contra a dengue, que em Pernambuco é realizada em 48 municípios, o momento será para a oferta da imunização em 1ª dose e atualização da 2ª dose (que possui intervalo de três meses entre elas), em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Vacinas para crianças menores de 7 anos – BCG, Hepatite A e B, Poliomielite, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente (conjugada), Meningocócica C (conjugada) / Meningocócica ACWY (conjugada), Influenza, Covid- 19, Febre Amarela, Tríplice viral, DTP e Varicela.

Vacinas para crianças a partir dos 7 anos de idade e para o adolescente - Hepatite B, Febre amarela, Tríplice viral, Difteria e tétano, dTpa, Meningocócica ACWY (conjugada) e HPV.

