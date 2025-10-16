Acordo para reforçar a segurança marítima é assinada entre PF e Porto de Suape

Parceria define atuação conjunta em ações operacionais e de inteligência na área portuária

Em 2020, Suape se destacou como líder na movimentação de contêineres no Norte/Nordeste (Rafael Medeiros/Divulgação)

A Superintendência Regional da Polícia Federal em Pernambuco e o Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros (Suape) firmaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 001/2025, voltado ao fortalecimento das ações de segurança pública na área portuária e nas vias navegáveis do Estado. O documento publicado nesta quarta-feira (15), formaliza a primeira parceria entre a PF e um órgão portuário, com foco na prevenção e repressão de crimes de competência federal.

O acordo estabelece a realização de policiamento ostensivo pela unidade de polícia marítima da PF, além do intercâmbio de informações e do compartilhamento de infraestrutura e recursos logísticos.

Também está previsto o desenvolvimento de ações conjuntas de inteligência e operações direcionadas ao combate de ilícitos como tráfico de drogas, contrabando, crimes ambientais e atividades transnacionais.

O Plano de Trabalho que integra o documento define as responsabilidades de cada instituição, metas e procedimentos para execução das atividades. A pasta tem validade de 60 meses e não envolve transferência de recursos financeiros. Cada órgão será responsável pelos custos das ações sob sua responsabilidade.

A assinatura do acordo foi realizada de forma eletrônica pelo superintendente regional da Polícia Federal em Pernambuco, delegado Antonio de Pádua Vieira Cavalcanti, e pelo diretor-presidente de Suape, Armando de Queiroz Monteiro Bisneto.

