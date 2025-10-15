Advogada diz que mulher que denunciou estupro ficou "muito aliviada" ao saber da prisão do policial suspeito

Agora, o objetivo da defesa da vítima é conseguir o indiciamento de outros dois policiais que estavam no posto onde teria ocorrido o crime

PM suspeito de estuprar mulher no Cabo é preso (Foto: Reprodução/Google Street View)

A defesa da mulher que denuncia ter sido estuprada por um policial no posto da Polícia Militar no Cabo de Santo Agostinho afirmou que, após saber da prisão do suspeito, a vítima “ficou muito feliz e aliviada”. A prisão foi confirmada com exclusividade pelo Diario de Pernambuco nesta quarta-feira (15).

O crime teria ocorrido na última sexta-feira (10), quando a vítima foi abordada por um policial militar na rodovia PE-060, em Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. De acordo com o relato da mulher, ela foi levada para dentro de um posto policial, onde o agente a teria violentado sexualmente, enquanto outros dois PMs permaneceram do lado de fora.

O caso foi inicialmente registrado na Delegacia da Mulher do Cabo, município onde o abuso aconteceu, mas o inquérito foi posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), já que o principal suspeito pertence à corporação.

Nesta quarta-feira (15), a Polícia Militar informou que o agente se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia Judiciária Militar da Mulher (DPJM-Mulher), acompanhado de seu advogado.

Em nota, a corporação declarou que “a unidade está adotando as medidas cabíveis para o cumprimento da prisão preventiva e, após a conclusão dos trâmites legais, o militar será encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar (CREED), onde permanecerá custodiado à disposição da Justiça”.

De acordo com a advogada da vítima, Maria Júlia Leonel, “uma das coisas que fundamentam essa prisão são os fortes indícios de autoria. Então, por tudo que está sendo construído, pelos depoimentos dos policiais, que foram extremamente importantes e corroboraram com a narrativa da vítima, certamente essa prisão tem um significado muito grande para essa mulher”.

A advogada ainda pontuou que o objetivo é indiciamento dos outros dois policiais presentes na ocasião. “A nossa atuação é como assistência de acusação, ou seja, ficamos muito condicionados ao que o Ministério Público compreende como estratégia. Mas, nesse primeiro momento, numa fase ainda de inquérito, vamos atuar para verificar se todas as diligências foram, de fato, tomadas e realizadas”.

PM faltou ao dia do reconhecimento

Na terça-feora (14), o PM apontado como autor do estupro apresentou um atestado médico e não compareceu à DPJM, no quartel do Comando Geral da Polícia Militar, onde estava marcada uma sessão de reconhecimento presencial com a vítima.



Segundo o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, uma perícia foi realizada para identificar possíveis vestígios biológicos, como sêmen, nas roupas utilizadas pelo suspeito e também nas dependências do posto do Batalhão de Polícia Rodoviária.