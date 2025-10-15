Preso policial militar suspeito de estuprar mulher em posto do BPRv no Cabo

O PM tinha um mandado de prisão emitido pela Justiça Militar e será encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar (CREED)

Mulher denunciou ter sido estuprada em posto do BPRv no Cabo (Reprodução/Google Street View)

O policial militar suspeito de estupro em um posto do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária na última sexta-feira (10) foi preso nesta quarta-feira (15) depois de se apresentar, voluntariamente, na Delegacia de Polícia Judiciária Militar da Mulher (DPJM-Mulher), acompanhado do seu advogado.

Em nota oficial, a PM-PE explica a prisão do militar foi representada pela Polícia Militar, através da DPJM, e concedida pela Justiça Militar.

Veja a nota na íntegra:

"A Polícia Militar informa que, no final da tarde desta quarta-feira (15), o policial militar do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), acusado de crime sexual, apresentou-se voluntariamente à Delegacia de Polícia Judiciária Militar da Mulher (DPJM-Mulher), acompanhado de seu advogado.

A unidade está realizando as formalidades relativas ao cumprimento da prisão preventiva, e, após a conclusão dos procedimentos legais, o militar será encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar (CREED), onde permanecerá recolhido à disposição da Justiça".

Nas suas redes sociais, a governadora em exercício Priscila Krause também informou a prisão e acrescentou que "o governo trabalha para que nenhuma mulher tenha medo de denunciar agressões e buscar Justiça".