Pernambuco registra cinco novos casos suspeitos de intoxicação por metanol e total chega a 63

SES-PE confirmou óbito de paciente residente em Lajedo, internado por suspeita de intoxicação por metanol (Canva/reprodução)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirmou, nesta terça-feira (14), mais cinco casos suspeitos de intoxicação por metanol relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Entre os novos registros, há uma morte.



Com a atualização, o estado totaliza 63 notificações de possíveis intoxicações, sendo 59 de Pernambuco e 4 de outros estados. Entre os pacientes pernambucanos, 25 casos foram descartados e 3 confirmados para contaminação por metanol. Os demais seguem em investigação.

Atualmente, 10 pessoas estão internadas (quatro delas com casos já descartados). Outras 31 receberam alta, incluindo um paciente confirmado com sequelas oculares. A pasta também registra 10 óbitos, três descartados e dois confirmados, além de oito pacientes que deixaram as unidades de saúde por conta própria, sendo três com suspeita descartada.

Mortes por metanol em Pernambuco

Pernambuco tem três casos de intoxicação por metanol confirmados, sendo duas mortes. Todas as vítimas são de Lajedo, no Agreste do estado. Os homens intoxicados foram identificados como Celso da Silva, de 43 anos, que morreu uma semana depois de ser internado; Marcelo dos Santos Calado, de 32 anos, que perdeu a visão; e Jonas da Silva Filho, que morreu no dia 28 de agosto.

Um suspeito de 40 anos foi preso pela polícia por adulterar bebidas trazidas de São Paulo. Ele é natural de São Bento do Una, no Agreste, e foi preso na casa onde morava, no sábado (11).