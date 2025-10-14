Moradores do Grande Recife registram apagão na madrugada desta terça (14)

Em vídeos que circulam nas redes sociais, moradores das cidades de Olinda, Igarassu e Abreu e Lima, todas localizadas no Grande Recife, registraram momentos em que os municípios estavam sem energia

Moradores do bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, registrou o apagão da madrugada desta terça (14) (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O apagão que atingiu 600 mil pessoas em 60 cidades do Agreste e do Litoral pernambucano, segundo dados da Neoenergia, foi registrado por alguns moradores de municípios do Grande Recife no início da madrugada desta terça-feira (14).

Em vídeo que circulam nas redes sociais, moradores das cidades de Olinda, Igarassu e Abreu e Lima mostraram a situação dos municípios que estavam sem energia elétrica.

Houve relatos de falta de energia nos bairros do Varadouro, Jardim Atlântico e Ouro Preto, em Olinda. Localidades de Paulista, Igarassu e Abreu e Lima também foram atingidas pelo apagão.

De acordo com a Neoenergia, o desligamento de energia foi registrado em Pernambuco entre 0h31 à 1h10, impactando 19 subestações.

Ainda segundo a concessionária, houve uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN), que afetou o suprimento de energia em diversos estados brasileiros.



Outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Santa Catarina também enfrentaram instabilidades no fornecimento de energia elétrica.

Dentro dessas localidades, os efeitos foram distintos: enquanto em algumas registraram oscilação durante alguns segundos, em outras houve interrupção total do serviço por cerca de 40 minutos.

Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o apagão foi ocasionado por um incêndio numa subestação do Paraná.

Alexandre Silveira também confirmou que representantes do Ministério de Minas e Energia e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) irão se reunir no final da manhã desta terça-feira (14) para discutir o apagão registrado em todos os subsistemas do país.