° / °
Vida Urbana
PRISÃO

Idoso condenado a mais de 25 anos de prisão por estupro de crianças é preso em Belo Jardim

Homem foi detido em uma operação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar

Diario de Pernambuco

Publicado: 13/10/2025 às 22:02

Seguir no Google News Seguir

Prisão de idoso ocorreu em Belo Jardim na terça-feira (7)/Foto: PRF

Prisão de idoso ocorreu em Belo Jardim na terça-feira (7) (Foto: PRF)

Um idoso de 75 anos, procurado por estupro de uma criança e de uma adolescente, foi preso durante uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. A detenção ocorreu durante uma abordagem na BR-232, dentro da Operação Alerta Lilás.

De acordo com a PRF, o homem era considerado foragido da Justiça. Ao verificar o documento apresentado por ele, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto, emitido em setembro deste ano pela 1ª Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

O crime ocorreu em 2009, no município de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. As vítimas tinham 11 e 13 anos na época dos abusos. O processo resultou em uma condenação de 25 anos e seis meses de reclusão. Após a prisão, o idoso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, onde ficou à disposição da Justiça.

Operação Alerta Lilás

A prisão do idoso ocorreu no contexto da Operação Alerta Lilás, deflagrada pela PRF entre os dias 3 e 10 de outubro em todo o país. A iniciativa teve como foco o enfrentamento à violência doméstica e familiar, além da captura de condenados por crimes contra mulheres.

Durante a operação, 83 pessoas foram presas por diferentes delitos, incluindo feminicídio, estupro, agressão e tentativa de homicídio. Do total, 54 foram detidas por não pagamento de pensão alimentícia, sete por estupro de vulnerável e outras sete por crimes contra a vida.

Casos de estupro no estado

Dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) mostram que, entre janeiro e agosto de 2025, o estado registrou 438 mulheres vítimas de estupro, uma redução em relação ao mesmo período de 2024, quando foram 456 casos.

Veja também:

Entre as vítimas menores de idade, foram contabilizados 1.033 registros até agosto deste ano, frente a 1.135 no mesmo período do ano passado. Em todo o ano de 2024, 1.698 meninas foram vítimas desse tipo de crime.

Crianças , estupro , idoso , preso
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X