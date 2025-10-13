Idoso condenado a mais de 25 anos de prisão por estupro de crianças é preso em Belo Jardim

Homem foi detido em uma operação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar

Prisão de idoso ocorreu em Belo Jardim na terça-feira (7) (Foto: PRF)

Um idoso de 75 anos, procurado por estupro de uma criança e de uma adolescente, foi preso durante uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. A detenção ocorreu durante uma abordagem na BR-232, dentro da Operação Alerta Lilás.

De acordo com a PRF, o homem era considerado foragido da Justiça. Ao verificar o documento apresentado por ele, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto, emitido em setembro deste ano pela 1ª Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

O crime ocorreu em 2009, no município de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. As vítimas tinham 11 e 13 anos na época dos abusos. O processo resultou em uma condenação de 25 anos e seis meses de reclusão. Após a prisão, o idoso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, onde ficou à disposição da Justiça.

Operação Alerta Lilás

A prisão do idoso ocorreu no contexto da Operação Alerta Lilás, deflagrada pela PRF entre os dias 3 e 10 de outubro em todo o país. A iniciativa teve como foco o enfrentamento à violência doméstica e familiar, além da captura de condenados por crimes contra mulheres.

Durante a operação, 83 pessoas foram presas por diferentes delitos, incluindo feminicídio, estupro, agressão e tentativa de homicídio. Do total, 54 foram detidas por não pagamento de pensão alimentícia, sete por estupro de vulnerável e outras sete por crimes contra a vida.

Casos de estupro no estado

Dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) mostram que, entre janeiro e agosto de 2025, o estado registrou 438 mulheres vítimas de estupro, uma redução em relação ao mesmo período de 2024, quando foram 456 casos.

Entre as vítimas menores de idade, foram contabilizados 1.033 registros até agosto deste ano, frente a 1.135 no mesmo período do ano passado. Em todo o ano de 2024, 1.698 meninas foram vítimas desse tipo de crime.