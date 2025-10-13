Praça do Arsenal aberta ao público após requalificação e resgate do paisagismo de Burle Marx

Segundo a Prefeitura do Recife, o investimento na revitalização da praça foi de R$ 1,8 milhão, sendo 90% do total custeado pelo Moinho Recife

Praça do Arsenal foi entregue à população nesta segunda-feira (13) (Marina Torres/DP)

A Praça do Arsenal, no Recife Antigo, foi entregue à população nesta segunda-feira (13) após passar por obras de requalificação, resgatando o traçado original do projeto do paisagista Roberto Burle Marx, criado em 1934. Segundo a Prefeitura do Recife, o investimento na requalificação do espaço foi de R$ 1,8 milhão.

"A praça foi reestruturada e revitalizada para trazer o seu conceito original, projetado por Burle Marx, em 1934, e concluída em 1937. Mas ao longo do tempo, ela acabou sofrendo desconfigurações, foi colocado grades, uma fonte, mudou a composição paisagística, e a gente agora reformou trazendo a releitura original", explicou o prefeito João Campos.

A intervenção foi realizada pelo Moinho Recife, com o apoio da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), em parceria com o Programa Recentro, e consultoria técnica do Laboratório da Paisagem da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O investimento total foi de R$ 1,8 milhão, sendo 90% custeado pela iniciativa privada, por medida de mitigação do Moinho, e o restante pelo município.

O novo desenho da praça recupera características originais do projeto de Burle Marx, como a esplanada livre em lajotas de concreto, o jardim circular central e o cinturão arborizado.

A proposta também incorporou releituras modernas, a exemplo da borda ondulante do jardim e dos novos bancos de concreto. A vegetação foi recomposta com espécies adaptadas à salinidade e contrastantes em textura e cor, como iucas-gigantes, clúsias, furcréias, espadas-de-são-jorge, babosas, agaves e forrações de onze-horas.

Árvores originais, como oitis-da-praia e castanholas, foram mantidas, reforçando a continuidade da paisagem histórica.

"O projeto Burle Max foi originalmente concebido como uma grande malha de concreto entremeada por faixas de grama e um canteiro central com vegetação resistente à salinidade. Na retomada atual, o espaço foi reinterpretado com adaptações contemporâneas, mantendo as palmeiras originais e ampliando o canteiro central, que agora possui uma borda ondulante de 1,20m, permitindo que as pessoas caminhem sobre ela e observem melhor a vegetação”, explicou Celso Vinícius Sales, arquiteto e superintendente de Paisagismo da Emlurb.

“O projeto, que já havia rompido com o paisagismo europeu ao propor um desenho moderno e funcional, mantém sua essência ao adaptar-se à nova dinâmica do bairro do Recife, hoje menos comercial, mas ainda um importante polo cultural da cidade", concluiu.