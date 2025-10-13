Recife começa receber estruturas do REC’n’Play 2025

Festival tem início nesta quarta (15). Instalações das atrações e atividades do REC’n’Play 2025 estarão espalhadas por todo Centro do Recife

O Recife já está se preparando para o REC’n’Play 2025 ( Fotos: Rafael Vieira/DP)

O Recife já está se preparando para o REC’n’Play 2025. Nesta segunda (13), começaram as montagens das instalações e estruturas das atividades da sétima edição do festival, que acontece a partir da próxima quarta (15), até o sábado (18), no bairro do Recife.

Mais de 90 mil pessoas são esperadas no REC’n’Play 2025, segundo a organização do festival. A programação conta com mais de 700 atrações de quatro eixos temáticos (tecnologia, negócios, cidades e economia criativa) e estarão distribuídas em quatro dias de maneira democrática, acessível e gratuita, explica o especialista em Inovação no Sebrae/PE, Thiago Vieira.

“A gente chega na sétima edição do REC’n’Play, com melhor a definição que é do ‘Carnaval do Conhecimento’. É um festival que ocupa muito bem o bairro do Recife, a gente tenta levar a maior gama de maturidade de conteúdos possível, de profundidade. A ideia geral do REC’n’Play é democratizar os temas tecnologia, negócios, cidades e economia criativa, e celebrar o que as instituições estão fazendo de melhor, no epicentro ali de cultura e negócios do Recife, atendendo todos os públicos”, compartilha.

A expectativa é de que a atual edição supere a edição passada, aponta Thiago.

“A gente já vem numa crescente muito grande nos últimos anos. No ano passado tivemos 90 mil inscritos, então, esse ano a gente deve passar disso. A gente focou em estruturar melhor para receber essas pessoas. Temos mais de 600 atividades variadas, entre palestras, em mesas, oficinas. Aumentamos a estrutura para receber esse público. O número de atividade a gente vai superar o ano passado, e o número de pessoas a gente também deve superar no ano passado”.

O Futuro e o REC feito por gente

Neste ano, o tema do REC’n’Play é “O Futuro Feito por Gente”. Thiago também destaca a importância da participação do público de maneira ativa nas atividades do festival.

“A gente tenta aumentar todo ano, como um espaço de um festival imersivo. De festival que as pessoas, elas não sejam apenas passivas de receber esse conhecimento por palestras, mas que elas também contribuam, como em todas as ativações que existem nas ruas, nos polos, convidamos os participantes a estarem e participarem ativamente, fazer algo, ensinar algo, aprender algo”.

Quem pode participar

O REC’n’Play além de ter atividades variadas, também tem públicos variados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site oficial https://recnplay.pe/. Também pelo aplicativo do REC’n’Play 2025, disponível para smartphones iOS e Android. Além disso, a ferramenta funciona como um guia completo do festival e permite navegar pela programação completa, para isso, basta realizar o cadastro e fazer login com a sua conta.

Presenças

O festival também reserva encontros com grandes figuras da cena nacional. Foram convidados nomes da política, do jornalismo, da economia, da música e da área de tecnologia. Entre alguns confirmados estão o historiador Leandro Karnal, o jornalista Guga Chacra, a jurista e autora Gabriela Prioli, o economista Marcos Lisboa e a cantora Sandra Sá. Do time das grandes empresas, a presidente da Microsoft Brasil, Priscyla Laham, também desembarca no Recife para o encontro.

