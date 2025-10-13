O sagrado em canção: John Osborne traz bhajans, kirtans e espiritualidade ao Recife

John Osborne é considerado uma referência internacional em espiritualidade, meditação e música devocional (Divulgação)

O professor internacional da Arte de Viver, John Osborne, estará no Recife no próximo dia 14, no auditório G4 da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), para o seminário “O Sagrado na Música, os Bhajans e o Kirtan". O encontro acontece a partir das 14h e integra as comemorações dos 20 anos do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da instituição. Um encontro marcante entre espiritualidade, música e experiência acadêmica.

Com mais de 40 anos de dedicação à Arte de Viver — organização fundada pelo líder espiritual e humanitário indiano Sri Sri Ravi Shankar, presente em 180 países — Osborne é um dos primeiros professores da instituição e referência mundial em espiritualidade, meditação e música devocional.

Formado pelo Hamilton College, em Clinton, Nova York, e com mestrado em Divindade pela Yale Divinity School, em New Haven, Connecticut, com ênfase em Aconselhamento Pastoral, Osborne é diretor do Project Welcome Home Troops, programa que oferece alívio a veteranos de guerra nos Estados Unidos.

Reconhecido também pela ligação com a música devocional, há mais de 30 anos conduz bhajans e kirtans que elevam corações e transformam ambientes. Lançou em 2004 o álbum “Present Moment”, com repercussão internacional, e em 2024 apresentou o segundo trabalho, “From Sound Into Silence”.

Hoje, John Osborne é considerado uma referência internacional em espiritualidade, meditação e música devocional, inspirando milhares de pessoas com sua trajetória de serviço e dedicação. Em sua passagem pelo Recife, ele concedeu uma entrevista exclusiva ao Diário de Pernambuco.

Espiritualidade e Silêncio



“Todos nós somos, de alguma forma, espirituais. Desde muito pequeno eu buscava momentos de estar sozinho em meio à natureza e sentia uma alegria imensa brotar de dentro de mim. Mais tarde percebi que a meditação me devolvia essa mesma experiência. O silêncio não é apenas ausência de som, ele é uma dimensão profunda da consciência. Quando nos conectamos a esse nível, tudo muda. A relação com os traumas, com o estresse, com a vida cotidiana ganha outra perspectiva.”

Música e Devoção



“A música tem a capacidade de nos levar direto ao coração. É por isso que cantar em grupo é tão poderoso, tira você da mente e coloca no coração. Os bhajans e kirtans são portais para essa experiência. Eles não são performance, mas um espaço de entrega e conexão. Depois de tantos anos percebi que a música devocional não apenas inspira quem canta, mas transforma todo o ambiente. Por isso gosto de dizer que não sou eu que canto, algo maior passa pela música.”



Trabalho com Veteranos de Guerras



“O estresse pós-traumático se manifesta de várias formas, perdas irreparáveis, experiências traumáticas ou sentimentos de culpa. O veterano fica preso no passado, como se a consciência estivesse travada naquele momento. Conversa, terapia e remédios nem sempre conseguem alcançar esse nível. Mas, quando eles praticam as técnicas respiratórias, não só o estresse começa a sair, como eles tocam uma dimensão interior de inocência e presença. Isso muda tudo.”



Inspiração e Caminho Pessoal



“Conhecer Sri Sri Ravi Shankar foi um divisor de águas. Desde o primeiro encontro percebi que minha vida iria mudar. Eu tinha carreira, estabilidade, mas entendi que o propósito seria outro, servir. Desde então essa tem sido a base de tudo o que faço. O verdadeiro sentido da espiritualidade não é apenas estar em êxtase ou em silêncio, mas colocar isso em prática no dia a dia, ajudando outras pessoas. É isso que dá plenitude à vida.”



Experiência Empresarial e Liderança



“Trabalhei por muitos anos em bancos de investimento e administrei meu próprio fundo de capital de risco. Essa experiência me mostrou como a meditação pode ser também uma ferramenta prática nos negócios. A diferença entre líderes que meditam e os que não meditam é clara, os primeiros conseguem manter a calma em meio à pressão, têm mais intuição e clareza para tomar decisões. Acredito que a espiritualidade não está separada da vida profissional, ela pode e deve orientar as escolhas de todos os dias.”



A Força da Comunidade e do Serviço



“O verdadeiro sentido da prática é perceber que a vida não é apenas para você. Quando servimos, quando ajudamos outros a se libertarem da dor, a nossa própria vida ganha significado. Esse é o coração da Arte de Viver, unir técnica, conhecimento e serviço. Cada curso, cada retiro, cada encontro de música é uma oportunidade de acender essa luz no outro. O mundo precisa de mais compaixão, e esse é o caminho que tento seguir.”

Questões Contemporâneas



“Depressão, inércia e desânimo estão muito ligados à baixa energia vital, o que chamamos de prana. Quando você eleva o prana através de yoga, exercícios, meditação e serviço ao próximo, essas condições tendem a se dissipar. É essencial não apenas mergulhar na prática espiritual, mas também manter atividade física e engajamento. Senão, a pessoa pode virar um ‘meditador de sofá’. A vida pede equilíbrio entre interioridade e ação.”

