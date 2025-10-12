Trump diz que guerra em Gaza "terminou"
Presidente dos Estados Unidos fez declaração neste domingo (12), enquanto viajava para Israel e Egito
Publicado: 12/10/2025 às 19:12
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: SAUL LOEB / AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (12) que a guerra em Gaza "terminou" enquanto viajava para Israel e Egito para celebrar um acordo de cessar-fogo e de libertação de reféns.
"A guerra terminou, certo? Entenderam?", disse Trump a jornalistas quando foi questionado se tinha certeza de que o conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas havia chegado ao fim.