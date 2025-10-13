Protesto no começo da manhã desta segunda (13) causa engarrafamento na BR-408 em São Lourenço da Mata

Via no sentido Recife foi liberada por volta das 7h40. Manifestantes protestaram por melhorias na Ponte de Tiúma e na rodovia estadual

Protesto no começo da manhã parou via da BR-408, em São Lourenço da Mata (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um protesto fechou uma das vias da BR-408, no começo da manhã desta segunda-feira (13), causando engarrafamento no km 82, na entrada de Matriz da Luz, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes, que protestavam por melhorias na Ponte de Tiúma e na rodovia estadual da região, fecharam a via, no sentido do Recife, com pneus queimados. O sentido interior estava liberado.

PRF, PM e Corpo de Bombeiros foram deslocados para o local e por volta das 7h40 o trânsito havia sido restabelecido.