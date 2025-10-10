Governo de Pernambuco suspende inscrições do concurso unificado e envia projeto de lei sobre cotas raciais

Não foi divulgada uma nova data para que as inscrições sejam reabertas. Inscrições já feitas se~roa mantida,s diz governo

O Governo de Pernambuco encaminhou, nesta sexta-feira (10), à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), um projeto de lei que altera o Estatuto da Igualdade Racial do Estado para criar cotas raciais em concursos públicos e seleções simplificadas. Com o envio do projeto, o governo anunciou a suspensão temporária das inscrições do Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU-PE).

A proposta reserva 30% das vagas do Poder Executivo estadual para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. De acordo com o texto, 25% das vagas serão destinadas a pessoas pretas ou pardas, 3% a indígenas e 2% a quilombolas. A autodeclaração será o critério para concorrer às vagas reservadas, realizada no ato da inscrição.

As inscrições já realizadas permanecem válidas, e novas datas para o processo seletivo e para as provas serão divulgadas após a aprovação da proposta.

Contamos com o apoio da Assembleia para tramitar o texto com a maior urgência possível, a fim de que possamos, no mesmo edital, retomar a inclusão das cotas raciais e realizar o concurso ainda durante o mês de dezembro. Esse é um marco na modernização da nossa gestão e na valorização dos servidores que fazem a diferença na vida dos pernambucanos", disse a governadora Raquel Lyra.