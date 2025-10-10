Concurso: Paulista abre inscrições nesta sexta (10) para cargo com salários de até R$ 7.300,00

O concurso de Paulista oferece 120 vagas imediatas, sendo 90 para Guarda Civil Municipal e 30 para Agente Municipal de Trânsito, com carga horária de 30 horas semanais

Inscrições para guardas municipais e agentes de trânsito foram abertas nesta sexta (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE PAULISTA)

A Prefeitura do Paulista publicou, nesta sexta-feira (10), o Edital n.º 001/2025, que regulamenta o concurso público a Guarda Civil Municipal e para agentes municipais de trânsito.

O concurso oferece 120 vagas imediatas, sendo 90 para Guarda Civil Municipal e 30 para Agente Municipal de Trânsito, com carga horária de 30 horas semanais. Do total, 113 vagas são destinadas à ampla concorrência e 7 para pessoas com deficiência (PCD).

As inscrições estão abertas a partir desta sexta-feira (10) e seguem até o dia 10 de novembro de 2025, devendo ser realizadas exclusivamente pelo site do IGEDUC. O valor da taxa é de R$ 150,00, e o período para solicitação de isenção vai de 13 a 15 de outubro de 2025.

Conforme o edital, o vencimento base para ambos os cargos é de R$ 1.518,00, acrescido de diversas gratificações e benefícios, como adicional de risco de vida (110%), gratificação de grupamento (45%), gratificação de regime especial (110%), auxílio-alimentação, auxílio-uniforme, ajuda de custo e gratificação de efetivo operacional (GEE).

Com essas vantagens, a remuneração total pode ultrapassar R$ 6.800,00 para Guardas Municipais e R$ 7.300,00 para Agentes de Trânsito, conforme o enquadramento funcional.

As provas objetivas serão realizadas em polos localizados nos municípios de Paulista, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão e Caruaru. O exame contará com 50 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Direitos Humanos, Legislação Extravagante e Código Penal.

O processo seletivo contará ainda com teste de aptidão física, avaliação psicológica, análise de exames de saúde, investigação social e curso de formação profissional, todos de caráter eliminatório.

Com a publicação do edital, a Prefeitura do Paulista dá mais um passo importante no fortalecimento das políticas de segurança cidadã e mobilidade urbana, ampliando o efetivo da Guarda Municipal e dos Agentes de Trânsito, em consonância com o compromisso da gestão de valorizar o serviço público e aprimorar a atuação das forças municipais.

O secretário de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil, Ricardo Medeiros, destacou que o concurso representa um passo importante para o fortalecimento das forças municipais.

“Esse edital é fruto de um planejamento que visa modernizar e ampliar o efetivo da Guarda Civil e do trânsito. Paulista tem crescido, e com isso, cresce também a responsabilidade de garantir uma cidade mais segura, com servidores qualificados e valorizados”, ressaltou Ricardo Medeiros.